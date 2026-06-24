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Corps rocheux observable avec de petits télescopes

Un astéroïde passera près de la Terre samedi

par 98.5

Un astéroïde passera près de la Terre samedi
Un astéroïde qui sera observable avec de petits télescopes passera près de la Terre samedi. / Mopic / Adobe Stock

Un astéroïde qui sera observable avec de petits télescopes passera près de la Terre samedi. C'est ce qu'a déclaré l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, soulignant qu'il n'y aura aucun risque de collision.

La taille du corps rocheux, découvert en 1997, est estimée entre 750 et 1 650 mètres. L'astéroïde passera à plus de 2 millions 500 mille kilomètres de la Terre.

Il sera possible de l'observer avec des télescopes ou de grosses jumelles dans les régions du monde où il fera nuit lors de son passage.

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