 Aller au contenu
Un médecin s'inquiète pour la sécurité

Des salles d'attente virtuelles aux urgences: une bonne idée?

par 98.5 | Modifié le 19 juin 2026 à 16:03

Des salles d'attente virtuelles aux urgences: une bonne idée?
La ministre Christine Fréchette a annoncé le lancement de projets pilotes de salles d'attente virtuelles et de téléconsultation. / Adobe Stock

À écouter

Des salles d'attente virtuelles aux urgences: une bonne idée?

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
9:22

La première ministre Christine Fréchette a annoncé le lancement de projets pilotes de salles d'attente virtuelles et de téléconsultation dans Lanaudière et la Capitale-Nationale.

L'objectif est de permettre aux patients non urgents d'attendre à domicile.

Invité à réagir, le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, a exprimé de fortes réserves.

S'il salue l'intention de désengorger les urgences, il craint que cette mesure n'alourdisse la charge administrative du personnel, déjà insuffisante.

Il redoute également que des patients renvoyés chez eux soient oubliés ou subissent de graves détériorations de leur état de santé.

Vous aimerez aussi

«Il faut que le chef du PQ change sa façon de faire de la politique»
La commission
«Il faut que le chef du PQ change sa façon de faire de la politique»
0:00
9:37
Sous-financement des routes au Québec: le péage devient-il inévitable?
La commission
Sous-financement des routes au Québec: le péage devient-il inévitable?
0:00
18:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.