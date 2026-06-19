Un médecin s'inquiète pour la sécurité

La première ministre Christine Fréchette a annoncé le lancement de projets pilotes de salles d'attente virtuelles et de téléconsultation dans Lanaudière et la Capitale-Nationale.

L'objectif est de permettre aux patients non urgents d'attendre à domicile.

Invité à réagir, le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, a exprimé de fortes réserves.

S'il salue l'intention de désengorger les urgences, il craint que cette mesure n'alourdisse la charge administrative du personnel, déjà insuffisante.

Il redoute également que des patients renvoyés chez eux soient oubliés ou subissent de graves détériorations de leur état de santé.