Un aveu d'échec pour l'écologiste

Après sept ans de vie politique, l'ancien ministre de l'Environnement Steven Guilbeault annonce sa démission.

Il demeure toutefois député libéral jusqu'à ce que les travaux à la Chambre des communes soient suspendus pour l'été.

Le militant écologiste devenu politicien affirme que sur les changements climatiques, il n’a eu que peu ou pas d’impact sur les décisions du gouvernement.