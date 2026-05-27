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Un aveu d'échec pour l'écologiste

Départ de Guilbeault: l'impuissance du militant politicien

par Cogeco Média | Modifié le 27 mai 2026 à 10:41

Départ de Guilbeault: l'impuissance du militant politicien
Steven Guilbeault / La Presse Canadienne

Après sept ans de vie politique, l'ancien ministre de l'Environnement Steven Guilbeault annonce sa démission.

Il demeure toutefois député libéral jusqu'à ce que les travaux à la Chambre des communes soient suspendus pour l'été.

Le militant  écologiste devenu politicien affirme que sur les changements climatiques, il n’a eu que peu ou pas d’impact sur les décisions du gouvernement.

À écouter

«Je le dis avec respect... son passage en politique c'est un net zéro»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
0:00
9:08

Rappelons notamment que dès le début de son mandat, Mark Carney a aboli la tarification carbone pour les consommateurs. 

L’accord entre Mark Carney et son homologue albertaine Danielle Smith, plus tôt ce mois-ci, a poussé Steven Guilbault à prendre sa décision.

À écouter

«Semaine après semaine, il a vu son bilan être déconstruit par Mark Carney»

Avec

Patrick Lagacé
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Jonathan Trudeau
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0:00
12:44

À écouter

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Avec

Patrick Lagacé
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