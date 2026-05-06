Canadiens-Sabres, 1er match

Plusieurs observateurs s'attendaient à une série plus axée sur l'offensive entre les Canadiens et les Sabres, après ce qu'on a vu entre le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay. La première rencontre du duel entre la formation montréalaise et celle de Buffalo a été dans ce sens.

Les Canadiens se sont inclinés 4-2, mercredi, à Buffalo, au terme d'un match où il s'est marqué plus de buts que dans six des sept rencontres entre le Bleu-Blanc-Rouge et le Lightning.

Un but de Bowen Byram en avantage numérique à mi-chemin de la deuxième période a permis aux Sabres de se donner trois buts d'avance et ils ont protégé cette dernière pour l'emporter 4-2.

Outre Byram (4e), Josh Doan (2e), Ryan McLeod (1er) et Jordan Greenway (1er) ont déjoué Jakub Dobes qui n'a pu sauver les meubles. Deux buts ont été inscrits en supériorité numérique et un autre est la résultante d'une chute de Lane Hutson.

Nick Suzuki (2e), en avantage d'un homme, et Kirby Dach (3e), après un superbe effort, ont riposté pour les Canadiens.

Les Sabres ont repris la recette des Canadiens contre le Lightning. Ils l'ont emporté avec seulement 16 tirs en direction de Dobes, dont un seul au troisième tiers, dominé 11-1 par le Tricolore.

Le gardien Alex Lyon a fait face à 28 rondelles.

Cole Caufield a été aussi peu visible qu'en fin de série contre Tampa Bay, mais Ivan Demidov a montré plusieurs belles choses en relance.

Les Sabres ont les devants 1-0 dans la série et le deuxième match sera présenté, vendredi, à Buffalo.

Le Tricolore résiste

Il n'y a que 30 secondes d'écoulées lorsque Lane Hutson fait trébucher Zach Benson. Deux minutes plus tard, la marque est toujours de 0-0. Le Tricolore résiste.

Quelques instants plus tard, Alex Newhook manoeuvre bien et la rondelle décochée par Hutson frappe le poteau

C'est ce même Hutson qui trébuche le long de la bande par la suite, ce qui mène à un surnombre couronné par le but de Josh Doan, à 4:31.

Le gardien des Sabres, Alex Lyon, réserve ensuite son meilleur arrêt de la première portion de la période pour Phillip Danault.

Une pénalité à Nick Suzuki place de nouveau le Tricolore en désavantage d'un homme. Les hommes de Martin St-Louis s'en tirent fort bien jusqu'au moment où Josh Anderson rate une tentative de dégagement qui permet éventuellement aux Sabres de doubler la mise par l'entremise de Ryan McLeod, à 13:26.

En fin de période, à son tour, Jake Evans voit sa rondelle décochée frapper le poteau après avoir été partiellement stoppée par Lyon. Rasmus Dahlin écope toutefois d'une pénalité aux dépens d'Evans.

Et lors du premier jeu de puissance des Canadiens, une passe arrière lumineuse d'Ivan Demidov permet à Juraj Slafkovsky d'alimenter Suzuki, qui fait mouche à courte distance, à 19:16.