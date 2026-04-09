Pour une troisième année consécutive

Pour la troisième année consécutive, le capitaine des Canadiens de Montréal Nick Suzuki est le candidat officiel de l’équipe pour le trophée King-Clancy.

Cet honneur souligne son «leadership exceptionnel et son engagement humanitaire remarquable».

Un impact concret dans la communauté

Suzuki se distingue par son implication profonde auprès de la Fondation Asista, qui forme des chiens d'assistance pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale.

Membre du conseil d’administration, il a aidé à récolter plus de 360 000 $ via son tournoi de golf annuel.

Parallèlement, il soutient activement la Fondation des Canadiens pour l'enfance, offrant une loge au Centre Bell à des jeunes en difficulté.

Saku Koivu a été dernier lauréat montréalais, obtenant le trophée King-Clancy en 2007.