 Aller au contenu
Pour une troisième année consécutive

Nick Suzuki: candidat du CH au trophée King-Clancy

par 98.5 Sports | Modifié le 9 avril 2026 à 14:28

Nick Suzuki: candidat du CH au trophée King-Clancy
Le capitaine des Canadiens est le candidat de l’équipe pour une troisième année de suite en raison de son leadership sur la glace comme à l’extérieur. / Spencer Colby/La Presse Canadienne

Pour la troisième année consécutive, le capitaine des Canadiens de Montréal Nick Suzuki est le candidat officiel de l’équipe pour le trophée King-Clancy. 

Cet honneur souligne son «leadership exceptionnel et son engagement humanitaire remarquable».

Un impact concret dans la communauté

Suzuki se distingue par son implication profonde auprès de la Fondation Asista, qui forme des chiens d'assistance pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale.

Membre du conseil d’administration, il a aidé à récolter plus de 360 000 $ via son tournoi de golf annuel.

Parallèlement, il soutient activement la Fondation des Canadiens pour l'enfance, offrant une loge au Centre Bell à des jeunes en difficulté.

Saku Koivu a été dernier lauréat montréalais, obtenant le trophée King-Clancy en 2007.

Vous aimerez aussi

«Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien» -Nathan Gaucher
Les amateurs de sports
«Jouer mon premier match dans la LNH, ça a fait du bien» -Nathan Gaucher
0:00
9:41
Canadiens-Lightning: «Probablement un prélude à un match de quart de finale»
La commission
Canadiens-Lightning: «Probablement un prélude à un match de quart de finale»
0:00
5:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.