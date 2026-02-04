Victoire décisive de 5-1

À la veille de la pause des Jeux de Milan-Cortina, les vétérans des Canadiens de Montréal ont sonné la charge pour amorcer ce cogné l'esprit en paix.

Brendan Gallagher et Josh Anderson ont récolté trois points chacun tandis que Samuel Montembault a fait un retour en force, mercredi, menant le Tricolore (32-17-8, 72 points) à une victoire convaincante contre les Jets de Winnipeg (22-26-8, 52 points).

Outre Gallagher (6e) et Anderson (12e), qui ont aussi obtenu deux mentions d'aide, Oliver Kapanen (18e), Lane Hutson (10e) et Phillip Danault (3e) - dans un filet désert - ont touché la cible. Noah Dobson a récolté deux passes.

Avec le 483e point de sa carrière, Gallagher devance désormais Bobby Smith dans la colonne des meilleurs pointeurs de l'histoire du Tricolore.

Montembeault, qui a particulièrement excellé au deuxième tiers, a repoussé 36 des 37 rondelles dirigées vers lui.

Kyle Connor (25e) a inscrit le seul but de l'équipe locale. Connor Hellebucyk, gardien de l'équipe américaine de hockey aux Jeux d'hiver, a été très chancelant. Il a permis quatre buts sur 27 tirs.

Tous les hommes de Martin St-Louis pourront profiter de cette pause des Jeux d'hier, sauf Nick Suzuki (Canada), Juraj Slafkovsky (Tchéquie), Oliver Kapanen (Finlande) et Alexandre Texier (France) qui défendront les couleurs de leurs pays respectifs.

Une pénalité, un but

Première bourde, première pénalité, premier but...

Pendant que Josh Anderson est au banc des pénalités, Kyle Connor donne les devants aux siens à 6:07.

Les joueurs des Canadiens ont vraiment très peu de chances de marquer durant les dix minutes suivantes, mais le vent tourne lorsque Oliver Kapanen s'empare d'un retour de lancer pour créer l'égalité à 16:26.

Samuel Montembeault se dresse deux fois plutôt qu'une face aux joueurs des Jets pour maintenir l'égalité.

Des pénalités espacées aux deux formations mènent à une courte séquence à 4 contre 4 en fin d'engagement et les Jets auront encore 1:24 de jeu de puissance en début de deuxième période.