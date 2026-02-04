 Aller au contenu
Victoire décisive de 5-1

Les vétérans sonnent la charge contre les Jets

par 98.5 Sports | Modifié le 4 février 2026 à 22:46

Brendan Gallagher célèbre son but avec Kirby Dach et plusieurs partisans des Canadiens dans l'aréna. / PC/John Woods
Avant-match | Samuel Montembeault de retour devant le filet face aux Jets de Winnipeg
À la veille de la pause des Jeux de Milan-Cortina, les vétérans des Canadiens de Montréal ont sonné la charge pour amorcer ce cogné l'esprit en paix.

Brendan Gallagher et Josh Anderson ont récolté trois points chacun tandis que Samuel Montembault a fait un retour en force, mercredi, menant le Tricolore (32-17-8, 72 points) à une victoire convaincante contre les Jets de Winnipeg (22-26-8, 52 points).

Outre Gallagher (6e) et Anderson (12e), qui ont aussi obtenu deux mentions d'aide, Oliver Kapanen (18e), Lane Hutson (10e) et Phillip Danault (3e) - dans un filet désert - ont touché la cible. Noah Dobson a récolté deux passes.

Avec le 483e point de sa carrière, Gallagher devance désormais Bobby Smith dans la colonne des meilleurs pointeurs de l'histoire du Tricolore.

Montembeault, qui a particulièrement excellé au deuxième tiers, a repoussé 36 des 37 rondelles dirigées vers lui.

Kyle Connor (25e) a inscrit le seul but de l'équipe locale. Connor Hellebucyk, gardien de l'équipe américaine de hockey aux Jeux d'hiver, a été très chancelant. Il a permis quatre buts sur 27 tirs.

Tous les hommes de Martin St-Louis pourront profiter de cette pause des Jeux d'hier, sauf Nick Suzuki (Canada), Juraj Slafkovsky (Tchéquie), Oliver Kapanen (Finlande) et Alexandre Texier (France) qui défendront les couleurs de leurs pays respectifs.

Une pénalité, un but

Première bourde, première pénalité, premier but...

Pendant que Josh Anderson est au banc des pénalités, Kyle Connor donne les devants aux siens à 6:07.

Les joueurs des Canadiens ont vraiment très peu de chances de marquer durant les dix minutes suivantes, mais le vent tourne lorsque Oliver Kapanen s'empare d'un retour de lancer pour créer l'égalité à 16:26.

Samuel Montembeault se dresse deux fois plutôt qu'une face aux joueurs des Jets pour maintenir l'égalité.

Des pénalités espacées aux deux formations mènent à une courte séquence à 4 contre 4 en fin d'engagement et les Jets auront encore 1:24 de jeu de puissance en début de deuxième période.

Panarin à Los Angeles, mais avec une prolongation de contrat de deux ans

Les hommes de Martin St-Louis sont nettement plus appliqués en période médiane et ils sont récompensés quand une rondelle décochée de la pointe par Jayden Struble touche au moins deux joueurs. Résultat des courses: le but va à Josh Anderson, à 5:28.

Il ne faut qu'un peu plus d'une minute avant de voir Lane Hutson glisser sur le flanc gauche et tromper le gardien Connor Hellebucyk qui n'avait pas bien protégé son poteau droit.

L'incroyable progression des Canadiens depuis les 4 Nations

La troisième pénalité du match décernée aux Canadiens, en début de troisième période, n'a aucune incidence sur la rencontre, comme les deux précédentes. Montembeault et la brigade défensive tiennent le coup.

L'inverse n'est pas vrai.

La seconde pénalité de la rencontre des Jets leur coûte un but, celui de Brendan Gallagher, bien alimenté par Kirby Dach, à 10:57. Et les centaines de partisans du Tricolore présent au match manifestent leur joie.

Les Jets retirent leur gardien avec plus de cinq minutes à faire et ils ont même droit à un six contre quatre en raison d'une pénalité au Tricolore.

Cela ne fait que mener au but de Phillip Danault qui met un terme aux émissions.

