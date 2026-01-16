 Aller au contenu
Automobile
81 édition

Salon de l’auto de Montréal: retour en force des grandes marques

par Cogeco Média | Modifié le 16 janvier 2026 à 11:28

Le Salon international de l'auto de Montréal bat son plein. / Photo fournie par le Salon de l'auto
Ça tient la route
Ça tient la route · Épisode 16
81e Salon de l’auto de Montréal
0:00 / 48:36

La 81e édition du Salon de l’auto de Montréal s'amorce vendredi.

Malgré l'absence de certains joueurs, qui privilégient désormais le marketing numérique, le Salon gagne en ampleur avec 30 marques présentes, dont les retours stratégiques de deux Allemandes, Audi et BMW, rendus possibles grâce à la mobilisation des associations de concessionnaires.

Même si des bannières comme Mazda délaissent les salons pour des raisons budgétaires, l'expérience physique demeure indispensable pour le grand public. 

Les amateurs pourront aussi faire l'essai de véhicules électriques et une sélection de véhicules exotiques.

Écoutez l'épisode 100% dédié au Salon de l'auto de Montréal du balado Ça tient la route animé par Benoit Charette et Alain McKenna.

Le 81e Salon de l'auto en images

