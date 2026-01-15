Revers de 5-3 à Buffalo

Dans une rencontre qui a fait la part belle à l'attaque, les joueurs des Canadiens de Montréal ont laissé bien trop d'espace à leurs adversaires.

Le Tricolore (26-15-7, 59 points) s'est finalement incliné 5-3 contre les Sabres de Buffalo (26-16-4, 56 points) grâce au tour du chapeau de Tage Thompson qui a récolté cinq points.

Outre Thompson (23e, 24e, 25e), Josh Doah (15e) et Alex Tuch (16e) ont complété pour les Sabres qui poursuivent leur séquence de succès. Le gardien Colten Ellis a fait face à 23 rondelles.

Cole Caufield (22e), Ivan Demidov (11e) et Nick Suzuki (15e) ont répliqué pour les Canadiens - pas trop dynamiques - qui ont perdu trop de duels à un contre un et trop de batailles le long des bandes lors de cette rencontre marquée par quatre buts en supériorité numérique, deux de chaque côté.

Jacob Fowler, moyen, a concédé quatre buts sur 27 tirs.

Les Canadiens seront à Ottawa, samedi, afin d'affronter les Sénateurs.

Buts rapides

Le Tricolore ne met pas de temps à s'inscrire au pointage. Durant une descente en surnombre, Cole Caufield décide de tirer. Colten Ellis bloque, mais le vif attaquant concrétise en s'emparant de son retour, à 3:11.