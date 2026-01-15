Revers de 5-3 à Buffalo

Dans une rencontre qui a fait la part belle à l'attaque, les joueurs des Canadiens de Montréal ont laissé bien trop d'espace à leurs adversaires.
Le Tricolore (26-15-7, 59 points) s'est finalement incliné 5-3 contre les Sabres de Buffalo (26-16-4, 56 points) grâce au tour du chapeau de Tage Thompson qui a récolté cinq points.
Outre Thompson (23e, 24e, 25e), Josh Doah (15e) et Alex Tuch (16e) ont complété pour les Sabres qui poursuivent leur séquence de succès. Le gardien Colten Ellis a fait face à 23 rondelles.
Cole Caufield (22e), Ivan Demidov (11e) et Nick Suzuki (15e) ont répliqué pour les Canadiens - pas trop dynamiques - qui ont perdu trop de duels à un contre un et trop de batailles le long des bandes lors de cette rencontre marquée par quatre buts en supériorité numérique, deux de chaque côté.
Jacob Fowler, moyen, a concédé quatre buts sur 27 tirs.
Les Canadiens seront à Ottawa, samedi, afin d'affronter les Sénateurs.
Buts rapides
Le Tricolore ne met pas de temps à s'inscrire au pointage. Durant une descente en surnombre, Cole Caufield décide de tirer. Colten Ellis bloque, mais le vif attaquant concrétise en s'emparant de son retour, à 3:11.
Avance de courte durée. Une pénalité décernée à Lane Hutson place les Sabres en avantage d'un homme et Tage Tompson marque 54 secondes après Caufield. C'est l'égalité.
Ces jours-ci, ce n'est pas une bonne idée d'écoper de pénalités contre les Sabres. Celle de Kaiden Guhle permet à Josh Doan de donner l'avance aux siens à 10:30.
Deux pénalités consécutives des Sabres placent les Canadiens en situation de cinq contre trois durant 64 secondes. Et cette fois, ils ne ratent pas leur coup quand Ivan Demidov fait mouche d'un tir balayé à 14:20.
Lane Hutson récolte la 100e mention d'aide de sa carrière dans la LNH à son 132e match sur le jeu.
Ce match est l'affaire des unités spéciales. Le Tricolore reprend les devants en supériorité numérique en deuxième période lorsque Nick Suzuki récupère une rondelle près du filet des Sabres, à 3:05.
Comme le veut l'expression, Alex Tuch ramène les deux équipes à la case départ avec une réussite à 8:55. Disons que les défenseurs des Canadiens ont donné tout l'espace voulu aux attaquants des Sabres sur la séquence.
Déjà six buts au compteur en moins de 30 tirs pour les deux équipes...
Pas d'autres buts d'ici la fin de la période, mais une foule de mises en échec violentes de part et d'autre.
Dans cette rencontre au jeu ouvert, les erreurs le long des bandes coûtent cher.
Et lorsque Phillip Danault perd une bataille sur le flanc gauche, la séquence qui suit permet à Thompson de replacer les Sabres en avant, 4-3, à 5:12.
Le Tricolore retire Fowler en fin de rencontre et Thompson complète son tour du chapeau dans un filet désert.