Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal (14-9-3, 31 points) rendent visite aux Maple Leafs de Toronto (13-11-3, 29 points), samedi soir.

Comme on le voit, seulement deux points séparent les deux grands rivaux.

Il s’agira du troisième et avant-dernier match entre les deux équipes cette saison: la série est à égalité 1-1, chaque équipe ayant remporté une victoire par la marque de 5 à 2 sur sa propre glace.

Depuis sa défaite à Montréal il y a deux semaines, l'équipe de l'entraîneur Craig Berube a remporté quatre de ses cinq matchs. Toronto est sur une lancée de trois victoires d’affilée.

Pour les Canadiens, c'est du jeu en dent de scie dernièrement: après une défaite contre Ottawa, la victoire à Winnipeg mercredi en prolongation a remonté l'équipe menée par Martin St-Louis au 3e rang de la division Atlantique.

Le gardien des Leafs sera le géant suédois (6'7'') Dennis Hildeby, 24 ans, qui ne compte que 13 matchs d’expérience dans la LNH.

C'est Jakub Dobes qui sera devant la cage pour le Tricolore.

Écoutez le match entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs à Toronto, samedi dès 19h (avant-match dès 18h00), avec Martin McGuire et Dany Dubé, sur les plateformes de Cogeco Média.