Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal (14-9-3, 31 points) rendent visite aux Maple Leafs de Toronto (13-11-3, 29 points), samedi soir.
Comme on le voit, seulement deux points séparent les deux grands rivaux.
Il s’agira du troisième et avant-dernier match entre les deux équipes cette saison: la série est à égalité 1-1, chaque équipe ayant remporté une victoire par la marque de 5 à 2 sur sa propre glace.
Depuis sa défaite à Montréal il y a deux semaines, l'équipe de l'entraîneur Craig Berube a remporté quatre de ses cinq matchs. Toronto est sur une lancée de trois victoires d’affilée.
Pour les Canadiens, c'est du jeu en dent de scie dernièrement: après une défaite contre Ottawa, la victoire à Winnipeg mercredi en prolongation a remonté l'équipe menée par Martin St-Louis au 3e rang de la division Atlantique.
Le gardien des Leafs sera le géant suédois (6'7'') Dennis Hildeby, 24 ans, qui ne compte que 13 matchs d’expérience dans la LNH.
C'est Jakub Dobes qui sera devant la cage pour le Tricolore.
Écoutez le match entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs à Toronto, samedi dès 19h (avant-match dès 18h00), avec Martin McGuire et Dany Dubé, sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
Avec 13:55 à faire, une première pause est prise dans le jeu. Les Canadiens n'ont toujours pas de tir au but. William Nylander des Maple Leafs a décoché deux rondelles pour son équipe sur Dobes jusqu'à présent.
Au retour de la pause, Matheson décoche un tir à bout portant qui dévie et n'atteint pas Hildeby. Par la suite, Josh Anderson effectue le premier vrai tir au but pour le CH, à 15:56.
Avec 13:38 à faire au premier vingt, le CH se trouve en désavantage numérique: Juraj Slafkovský écope de 2 minutes pour avoir accroché Auston Matthews. Les Leafs n'ont eu qu'un tir au but et les Canadiens s'en sortent sans dommage.
Hildeby effectue son meilleur arrêt du match à 9:53, bloquant le tir du poignet dangereux de Nick Suzuki.
C'est au tour du CH d'avoir son premier jeu de puissance de la rencontre, à 9:08: John Tavares se dirige vers le banc des pénalités, pour bâton élevé sur Noah Dobson. C'est ce même joueur du Canadien qui a réussi les deux seuls tirs pour les siens sur le but de l'adversaire, lors du jeu à 5 contre 4. Les Leafs ont tenu le coup sans accorder de filet.
Avec 5 minutes à la première période, c'est 5-4 les tirs pour Montréal.
Mike Matheson décoche le dernier tir de la période, un coup de canon bloqué par le bout de la jambière par Hildeby.
C'est la fin d'une très bonne période pour les deux équipes. Le CH mène 9-7 pour les tirs au but. Toronto a eu l'avantage pour les mises au jeu, remportant 57,1% des duels.
Deuxième période
... À suivre