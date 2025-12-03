Cole Caufield met fin au débat

Après le revers sans appel contre les Sénateurs d'Ottawa, mardi, les Canadiens de Montréal avaient retrouvé leurs repères, mercredi soir, au Centre Bell.
Un but de Cole Caufield lors de la séance de tirs de barrage a tranché le débat en faveur du Tricolore qui l'a emporté 3-2 contre les Jets de Winnipeg.
Juraj Slafkovsky (9e), en avantage numérique, et Olivier Kapanen (8e), à la suite d'une passe lumineuse d'Ivan Demidov, avaient inscrit les buts des Canadiens (14-9-3, 31 points) en temps régulier. Jakub Dobes, qui a vu le tir de Gabriel Vilardi frapper son poteau lors du dernier tir de barrage des Jets, a repoussé 29 rondelles.
Mark Scheifeke (14e) et Kyle Connor (14e) ont répliqué pour les Jets (13-13-0, 26 points). ERIC Comrie a fait face à 31 tirs.
Les Canadiens seront à Toronto, samedi, afin d'affronter les Maple Leafs.
Bel hommage à Markov
Andreï Markov a eu droit à un bel hommage avant la rencontre. Une vidéo a survolé toute sa carrière à Montréal, vidéo parsemée de commentaires de ses anciens coéquipiers José Théodore, Brendan Gallagher, P.K. Subban, Carey Price et d'un compatriote, Alexander Ovechkin.
Accompagné de sa conjointe et de deux de ses enfants, Markov a remercié une foule de personnes sur la patinoire à côté d'un gros «79» illuminé comme un arbre de Noël. Markov, visiblement ému, a été longuement ovationné avant que la foule n'entonne des «Ohé! Ohé!». Un beau moment.
Source: Andreï Markov et sa famille/PC/Christopher Katsarov
Les Jets en avant
La première période est particulière. Les hommes de Martin St-Louis sont très nerveux en début de rencontre avant d'obtenir une poignée d'occasions de marquer, chaque fois, stoppées par Eric Comrie qui est sensationnel.
Mais l'aiguille ne bouge pas et c'est l'ennemi juré, Mark Scheifele, qui ouvre la marque à 18:35.
Dans cette rencontre où aucune pénalité mineure n'a encore été décernée, celle de Tanner Pearson coûte cher aux Jets.
Juraj Slafkovsky créé l'égalité pour le Tricolore à la suite d'un splendide échange avec Cole Caufield et Nick Suzuki, à 9:59.
Les Jets reprennent les devants au terme d'une longue séquence durant laquelle Mike Matheson brise son bâton. Slafkovsky lui remet le sien et il frappe tout ce qui bouge, mais Kyle Connor fait mouche à 11:53.
La riposte survient un peu plus de deux minutes plus tard quand Ivan Demidov, du coin de la patinoire, centre une rondelle pour Oliver Kapanen qui arrive comme un train et qui dégaine instantanément pour battre Comrie de vitesse: c'est l'égalité.
Du jeu partagé au dernier tiers avec presque le même nombre de tirs de chaque côté, mais l'égalité persiste.
La prolongation allait trancher.