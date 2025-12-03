Cole Caufield met fin au débat

Après le revers sans appel contre les Sénateurs d'Ottawa, mardi, les Canadiens de Montréal avaient retrouvé leurs repères, mercredi soir, au Centre Bell.

Un but de Cole Caufield lors de la séance de tirs de barrage a tranché le débat en faveur du Tricolore qui l'a emporté 3-2 contre les Jets de Winnipeg.

Juraj Slafkovsky (9e), en avantage numérique, et Olivier Kapanen (8e), à la suite d'une passe lumineuse d'Ivan Demidov, avaient inscrit les buts des Canadiens (14-9-3, 31 points) en temps régulier. Jakub Dobes, qui a vu le tir de Gabriel Vilardi frapper son poteau lors du dernier tir de barrage des Jets, a repoussé 29 rondelles.

Mark Scheifeke (14e) et Kyle Connor (14e) ont répliqué pour les Jets (13-13-0, 26 points). ERIC Comrie a fait face à 31 tirs.

Les Canadiens seront à Toronto, samedi, afin d'affronter les Maple Leafs.

Bel hommage à Markov

Andreï Markov a eu droit à un bel hommage avant la rencontre. Une vidéo a survolé toute sa carrière à Montréal, vidéo parsemée de commentaires de ses anciens coéquipiers José Théodore, Brendan Gallagher, P.K. Subban, Carey Price et d'un compatriote, Alexander Ovechkin.

Accompagné de sa conjointe et de deux de ses enfants, Markov a remercié une foule de personnes sur la patinoire à côté d'un gros «79» illuminé comme un arbre de Noël. Markov, visiblement ému, a été longuement ovationné avant que la foule n'entonne des «Ohé! Ohé!». Un beau moment.