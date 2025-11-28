Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal (12-7-3, 27 points) comptent allonger leur série de victoires à trois, en visitant les Golden Knights (10-5-8, 28 points) à Las Vegas.

Le retour de Mark Stone dans l’alignement devrait donner du mordant à l’attaque de l’équipe de Bruce Cassidy. Avec 14 buts à leurs cinq derniers matchs, ils sont définitivement à la recherche de constance.

L’avantage numérique fait toutefois bien avec une récolte de quatre buts durant la même période.

Du côté des Canadiens, Samuel Montembeault est de retour devant le filet et recherche lui aussi de la constance. Son rendement est au cœur des préoccupations de l’équipe. Après deux matchs d’inactivité, voilà que le Québécois se voit offrir l’opportunité de retrouver le devant des buts.

Le gardien de but pour les Knights est le grand Akira Schmid.

Écoutez le match entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knight à Las Vegas, vendredi dès 16h, avec Martin McGuire et Dany Dubé.