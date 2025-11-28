Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal (12-7-3, 27 points) comptent allonger leur série de victoires à trois, en visitant les Golden Knights (10-5-8, 28 points) à Las Vegas.
Le retour de Mark Stone dans l’alignement devrait donner du mordant à l’attaque de l’équipe de Bruce Cassidy. Avec 14 buts à leurs cinq derniers matchs, ils sont définitivement à la recherche de constance.
L’avantage numérique fait toutefois bien avec une récolte de quatre buts durant la même période.
Du côté des Canadiens, Samuel Montembeault est de retour devant le filet et recherche lui aussi de la constance. Son rendement est au cœur des préoccupations de l’équipe. Après deux matchs d’inactivité, voilà que le Québécois se voit offrir l’opportunité de retrouver le devant des buts.
Le gardien de but pour les Knights est le grand Akira Schmid.
Déroulement de la rencontre
Première période
Avec 11:15 à faire, Mike Matheson écope de 2 minutes pour un coup de bâton sur Shea Theodore. Samuel Montembeault effectue deux beaux arrêts avec les jambières. Le CH traverse le désavantage numérique sans casse.
À 7:36, les Knights ont tiré 9 fois sur le but des Canadiens. Montréal n'a qu'un seul lancer.
Zachary Bolduc (6) est seul devant le gardien et atteint le fond du filet à 5:30, grâce à une passe transversale parfaite de Juraj Slafkovsky. Cole Caufield obtient une aide sur le jeu. Les visiteurs ouvrent donc la marque et mènent 1-0 à Las Vegas.
Akira Schmid, le gardien des Knights, arrête deux tirs à bout portant d'Oliver Kapanen, à 3:22 et 3:02.
C'est la fin de la première période, dominée par l'équipe locale jusqu'au but de Bolduc. En effet, Samuel Montembeault a gardé le CH dans le match, repoussant tous les dangereux tirs des Knights. Après le filet de Bolduc, les Canadiens sont revenus dans la rencontre pour mieux terminer la période.
Après 20 minutes de jeu, c'est 11-6 les tirs au but pour Las Vegas; 10-5 Canadiens pour les mises en échec.
Deuxième période
Cole Caufield (14), du bas du cercle droit, tir un laser et marque un but, la rondelle heurtant l'intérieur de la barre horizontale. À 17:56, Bolduc et Carrier ont des passes sur la séquence. C'est 2-0 Canadiens.
À 8:00, Cole Caufield se fait voler un but par Schmid.
Après l'arrêt de Montembeault sans retour de lancer, la mêlée éclate entre les deux équipes, à 7:21. Deux joueurs ont été chassés: Arber Xhekaj et Keegan Kolesar. On joue à 4 contre 4 pour 2 minutes.
Un bel effort au centre de la glace: le capitaine Suzuki provoque une échappée à 2 vers Schmid avec Cole Caufield. Ce dernier frappe la barre horizontale (son 2e poteau dans le match) avec son tir, à 5:41. On retourne à 5 contre 5.
C'est la fin d'une très bonne deuxième période pour les Canadiens. Samuel Montembeault a poursuivi son excellent travail, repoussant les 11 rondelles lancées par les Knights. Le CH a lancé 5 fois au 2e engagement, mettant Schmid à l'épreuve presque chaque fois avec des tirs de qualité.
Troisième période
Mike Matheson soutire la rondelle à l'adversaire et démarrre une poussée offensive à Jake Evans (4) qui se trouve à filer seul jusqu'au gardien et le battre avec un tir au bas du filet côté mitaine. Alexandre Texier a transféré la rondelle de Matheson à Evans, obtenant aussi une aide sur le jeu. À 16:24, c'est 3-0 Canadiens.
... À suivre