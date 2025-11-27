Politique fédérale

Le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Steven Guilbeault, a claqué la porte du Cabinet, jeudi, quelques heures après l'annonce d'un protocole d’entente énergétique entre le gouvernement fédéral et l’Alberta.

Guilbeault, environnementaliste de longue date, a longtemps été le maître d'oeuvre des politiques de lutte contre les changements climatiques dans le gouvernement de Justin Trudeau en qualité de ministre fédéral de l’Environnement.

Le gouvernement Carney est ainsi secoué par une première crise.

Steven Guilbeault ne siégera plus au conseil des ministres, mais il demeurera député de Laurier-Sainte-Marie.

Pas d'élection partielle, donc, mais un remaniement ministériel à venir pour le premier ministre Carney.