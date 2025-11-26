Trois points pour Suzuki

Dans une rencontre aux allures de montagnes russes, les Canadiens de Montréal ont amorcé un périple de trois rencontres à l'étranger, jeudi, avec une victoire à l'arraché.
Dominants en première période et dominés en deuxième, les hommes de Martin St-Louis l'ont emporté 4-3 contre le Mammoth de l'Utah grâce à une soirée de trois points de Nick Suzuki et au but vainqueur d'Ivan Demidov.
Outre Suzuki (6e, 7e) - qui a ajouté une mention d'aide - et Demidov (5e), Zachary Bolduc (5e) a aussi amassé trois points. Suzuki a récolté le 400e point de sa carrière dans cette rencontre, Cole Caufield a obtenu au point un point dans un cinquième match de suite et le Tricolore a marqué deux buts en avantage numérique.
Jakub Dobes a été solide devant le filet, particulièrement en troisième période, repoussant 31 rondelles et permettant ainsi aux Canadiens (12-7-3, 27 points) de remporter une deuxième victoire d'affilée. Adam Engstrom a bien fait à son premier match dans la Ligue nationale.
Barrett Hayton (3e), Kailer Yamamoto (3e) et Michael Carcone (4e) ont riposté pour le Mammoth (12-9-3, 27 points). Karel Vejmelka a fait face à 17 lancers.
Les Canadiens seront à Las Vegas, vendredi, afin d'y affronter les Golden Knights à 16h, heure du Québec, en raison de l'Action de grâce américaine.
Bolduc fait mouche
Après quelques minutes assez partagées, les Canadiens ont une occasion en or lorsque le Mammoth écope de deux pénalités à 67 secondes d'intervalle.
Le Tricolore n'arrive pas à toucher la cible lors d'une séquence de 53 secondes à cinq contre trois, mais Zachary Bolduc le fait à cinq contre quatre, à 10:38. Des mentions d'aide à Lane Hutson et Nick Suzuki.
Les Canadiens doublent la mise à 16:37 lorsque le premier trio des Canadiens inscrit un but splendide à la suite d'échanges vifs. Le sixième but de la saison de Suzuki et le 400e point de sa carrière après des passes de Cole Caufield et de Bolduc qui récolte ainsi son deuxième point de la période.
Le Tricolore résiste à un avantage numérique en fin d'engagement et on retourne au vestiaire sur cette marque.
Le deuxième tiers se dispute à vive allure et les Canadiens ont quelques occasions d'ajouter à la marque.
Une pénalité à Alexandre Carrier qui a lancé une rondelle dans la foule permet au Mammoth de réduire l'écart en avantage numérique par l'entremise de Barrett Hayton à 9:43.
Ce but fait tourner le vent et le Mammoth domine sans partage jusqu'au but de Kailer Yamamoto à 11:58.
Et ce n'est pas fini. Michael Carcone inscrit un troisième but pour l'équipe locale en 4 minutes et 9 secondes avec sa quatrième réussite de la saison. Une mêlée après ce but place le Tricolore en désavantage numérique, mais il n'y a pas de casse supplémentaire.
Les Canadiens pensent avoir créé l'égalité en début de la troisième période, lors d'un avantage numérique, avec un superbe but de Juraj Slafkovsky.
Sauf que Slafkovsky était hors-jeu quelques secondes plus tôt. André Tourigny demande la reprise et elle lui donne raison. But refusé.
Mais il reste encore 1:40 à la pénalité à Yamamoto. Et Suzuki crée l'égalité avant la fin de cette dernière, à 3:20.
Une minute et 27 secondes plus tard, Ivan Demidov, qu'on a peu vu de la soirée, décoche un tir balayé foudroyant pour surprendre le gardien du Mammoth qui avait la vue voilée: le Tricolore reprend les devants.
Le Mammoth retire son gardien lors des dernières minutes de la rencontre et les Canadiens souffrent à la suite de cinq ou six dégagements refusés, mais Dobes refuse de céder et les hommes de Martin St-Louis quittent l'Utah avec deux points en banque.