Trois points pour Suzuki

Dans une rencontre aux allures de montagnes russes, les Canadiens de Montréal ont amorcé un périple de trois rencontres à l'étranger, jeudi, avec une victoire à l'arraché.

Dominants en première période et dominés en deuxième, les hommes de Martin St-Louis l'ont emporté 4-3 contre le Mammoth de l'Utah grâce à une soirée de trois points de Nick Suzuki et au but vainqueur d'Ivan Demidov.

Outre Suzuki (6e, 7e) - qui a ajouté une mention d'aide - et Demidov (5e), Zachary Bolduc (5e) a aussi amassé trois points. Suzuki a récolté le 400e point de sa carrière dans cette rencontre, Cole Caufield a obtenu au point un point dans un cinquième match de suite et le Tricolore a marqué deux buts en avantage numérique.

Jakub Dobes a été solide devant le filet, particulièrement en troisième période, repoussant 31 rondelles et permettant ainsi aux Canadiens (12-7-3, 27 points) de remporter une deuxième victoire d'affilée. Adam Engstrom a bien fait à son premier match dans la Ligue nationale.

Barrett Hayton (3e), Kailer Yamamoto (3e) et Michael Carcone (4e) ont riposté pour le Mammoth (12-9-3, 27 points). Karel Vejmelka a fait face à 17 lancers.

Les Canadiens seront à Las Vegas, vendredi, afin d'y affronter les Golden Knights à 16h, heure du Québec, en raison de l'Action de grâce américaine.

Bolduc fait mouche

Après quelques minutes assez partagées, les Canadiens ont une occasion en or lorsque le Mammoth écope de deux pénalités à 67 secondes d'intervalle.

Le Tricolore n'arrive pas à toucher la cible lors d'une séquence de 53 secondes à cinq contre trois, mais Zachary Bolduc le fait à cinq contre quatre, à 10:38. Des mentions d'aide à Lane Hutson et Nick Suzuki.