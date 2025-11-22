Maple Leafs 2 - Canadiens 5

Les Canadiens de Montréal obtiennent enfin deux points en temps réglementaire, grâce à un match dominant sur les Maple Leafs de Toronto, gagnant par la marque de 5-2, samedi soir, au Centre Bell.

Le CH n'a pas goûté à une telle victoire depuis son gain de 6-2 sur le Mammoth... le 8 novembre dernier. L'équipe se présentait devant son adversaire après une série de cinq défaites consécutives.

Le Tricolore a remporté le match sur tous les plans, incluant la robustesse, en effectuant 27 mises en échec contre 20 pour les Leafs.

Avec deux buts, Noah Dobson a été nommé la première étoile du match.

Jakub Dobes a été solide, repoussant 24 des 26 tirs des Leafs. Le gardien partant de Toronto, Jason Woll, a été chassé du match après avoir accordé un 4e but en deuxième période. Son remplaçant n'a pas accordé de but, les Canadiens ayant marqué dans un filet désert en fin de match.

Cette victoire approche les Canadiens à deux points de la première place de la division Atlantique, occupée pour le moment par les Red Wings de Détroit qui ont 27 points et un match de plus.

