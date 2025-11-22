Maple Leafs 2 - Canadiens 5

Les Canadiens de Montréal obtiennent enfin deux points en temps réglementaire, grâce à un match dominant sur les Maple Leafs de Toronto, gagnant par la marque de 5-2, samedi soir, au Centre Bell.
Le CH n'a pas goûté à une telle victoire depuis son gain de 6-2 sur le Mammoth... le 8 novembre dernier. L'équipe se présentait devant son adversaire après une série de cinq défaites consécutives.
Le Tricolore a remporté le match sur tous les plans, incluant la robustesse, en effectuant 27 mises en échec contre 20 pour les Leafs.
Avec deux buts, Noah Dobson a été nommé la première étoile du match.
Jakub Dobes a été solide, repoussant 24 des 26 tirs des Leafs. Le gardien partant de Toronto, Jason Woll, a été chassé du match après avoir accordé un 4e but en deuxième période. Son remplaçant n'a pas accordé de but, les Canadiens ayant marqué dans un filet désert en fin de match.
Cette victoire approche les Canadiens à deux points de la première place de la division Atlantique, occupée pour le moment par les Red Wings de Détroit qui ont 27 points et un match de plus.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 15:29, les Leafs ont les deux premiers tirs de la rencontre. Il y a un commencement de dispute entre les joueurs après le 2e arrêt de Dobes qui a placé la mitaine sur la rondelle au niveau de la ligne de but et la base du poteau.
Premier tir des Canadiens à 12:59: un tir du poignet de Joe Veleno bloqué par Woll. Les Leafs ont six tirs au but à ce point-ci de la première période.
À 10:21, il y a du rififi entre les deux rivaux. En conséquence, Jayden Struble prend le chemin du banc des pénalités pour 4 minutes, malgré l'incrédulité de Martin St-Louis. Oliver Ekman-Larsson se prend 2 minutes, ce qui donne un jeu de puissance aux Maple Leafs. Les Canadiens résistent.
À 7:49, quelques instants après la fin du jeu à 5 contre 4, les Canadiens se rendent en zone adverse et marquent le premier but de la rencontre. Avec un surnombre d'un côté de la patinoire, Lane Hutson (3), du bas de l'enclave, complète le jeu grâce à la magnifique passe transversale de NickSuzuki. Cole Caufield obtient une aide sur le jeu.
Les Canadiens en ajoutent, à 6:27: Noah Dobson (2) trouve le fond du filet, grâce à un tir frappé du haut du cercle gauche, avec l'aide de Mike Matheson et d'Ivan Demidov.
Les Canadiens ont leur premier jeu de puissance de la rencontre, avec 5:30 à faire à la période: William Nylander a fait trébucher Brendan Gallagher. Les Leafs ont tenu le coup. Woll a dû faire un arrêt.
C'est la fin du premier vingt. Les Canadiens ont commencé la période avec beaucoup d'hésitation, mais ils ont terminé en dominant la rencontre jusqu'à l'écoulement du temps.
Toronto mène 11-9 au chapitre des tirs au but. Chaque équipe a eu 4 minutes de pénalité. Les Canadiens ont distribué 15 mises en échec contre 9 pour les Leafs.
Deuxième période
À 15:51 Noah Dobson (3) marque son 2e du match, sur une brillante passe d'Ivan Demidov. Juraj Slafkovsky a aussi une passe sur la séquence.
Les Canadiens jouent avec énormément de confiance, cognant souvent à la porte des buts des Leafs.
À 13:14, pénalité aux visiteurs: John Tavares, 2 minutes pour avoir accroché Mike Matheson. Toronto résiste à l'assaut de Montréal pendant le jeu à 5 contre 4. Aussitôt, une nouvelle pénalité contre les Leafs replace le Tricolore en jeu de puissance, avec 10:08 à faire au deuxième engagement. Les visiteurs ferment la porte à nouveau.
Enfin, à 6:49, les Canadiens en placent une autre dans le filet des Leafs: Woll a été surpris par le tir parfait de Josh Anderson (4) vers le haut du but, avec des passes de Florian Xhekaj et d'Alexandre Carrier. Le gardien partant est remplacé par Dennis Hildeby, un athlète suédois de 6'7'' âgé de 24 ans.
Depuis quelques minutes, il y a un peu plus d'espace au haut de la zone offensive des Canadiens...
Avec 2:40 à faire au deuxième engagement, Oliver Ekman-Larsson (3) marque le premier des Leafs, grâce à un tir bas du côté de la mitaine de Dobes; Easton Cowan et William Nylander ont les passes sur le jeu. C'est 4-1 Canadiens.
À 1:47, les Canadiens se font siffler par l'arbitre pour trop de joueurs sur la glace. Florian Xhekaj prend le chemin du banc des pénalités. Le Tricolore termine la période en 4 contre 5 sans accorder de but.
À l'image de la deuxième période dominée par les Canadiens, c'était 17-6 les tirs pour l'équipe locale, élevant leur avance à 26-17 après 40 minutes de jeu.
Troisième période
Les Leafs pressent le pas depuis le début de la période. À 13:51, les visiteurs ont 4 tirs au but, contre zéro pour les locaux.
À 8:38, lors d'une bonne séquence offensive des Canadiens, le jeu arrête à cause d'une bagarre et une mêlée qui éclate entre tous les joueurs sur la glace. En conséquence, Brendan Gallagher et Dakota Mermis vont au banc des pénalités. Il y aura du jeu à 4 contre 4 pour les 2 prochaines minutes. Aucun changement à la marque en conséquence.
À 5:34, une bagarre a lieu entre Florian Xhekaj et Dakota Mermis. Les deux sont pénalisés pour s'être battus. Or, Florian Xhekaj est pénalisé pour 2 minutes de plus pour avoir frappé Dennis Hildeby avec un bâton: Martin St-Louis est dans tous ses états.
Les Leafs profitent de leur avantage numérique et marquent un but à 5:05: William Nylander (10), avec des passes de Morgan Rielly et Matias Maccelli, approche son équipe à deux buts des Canadiens. C'est 4-2 pour le CH.
Toronto retire aussitôt son gardien pour du jeu à 6 contre 5. Josh Anderson (5) trouve le fond du filet désert avec un tir du milieu de la glace, avec des passes de Mike Matheson et de Jake Evans.
Le match est terminé, mais la mêlée éclate derrière le filet de Dobes, sous le cri de la sirène de fin de match. Des joueurs veulent laisser tomber les gants, mais les arbitres les séparent. Ces belligérants devront régler leurs différends lors de la prochaine rencontre entre les deux équipes.
Les trois étoiles du match sont Florian Xhekaj, Josh Anderson et Noah Dobson.
Le jeu du match: le 2e but de Dobson qui a donné le ton au reste de la rencontre.
Après 60 minutes de jeu, le CH a eu 29 tirs. C'était 26 pour les Leafs. Chaque équipe a eu 35 minutes de pénalités. Pour les mises en échec, c'était 27-20 pour l'équipe locale.