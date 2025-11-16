112e Coupe Grey

Les Alouettes de Montréal tenteront de lever la Coupe Grey pour la neuvième fois de leur longue histoire, dimanche soir, lors du match de championnat de la LCF contre les Roughriders de la Saskatechewan.

L'ultime rencontre de la saison 2025 se tiendra au Princess Auto Stadium de Winnipeg à pleine capacité.

Conformément à une règle d’alternance entre l’Est et l’Ouest dans la LCF, le club de football de Montréal sera considéré comme l’équipe locale pour ce match.

Les Oiseaux porteront donc leur chandail bleu foncé aux lignes rouges, alors que leurs adversaires seront vêtus de leur uniforme blanc avec des bandes vertes.

La météo sera parfaite pour le football canadien, Environnement Canada prévoit un ciel dégagé en soirée, avec un maximum de 1 degré Celsius et un minimum de -5 degrés plus tard en soirée.

Depuis 2023, l'entraîneur-chef des Alouettes est Jason Maas. Il a remporté la Coupe Grey à sa première saison à la tête de l'équipe montréalaise. Son offensive est menée par Davis Alexander, 27 ans, qui a 13 victoires en 13 matchs dans la LCF.

Trevor Harris, 39 ans, est le quart-arrière pour la Saskatechewan depuis 2023. Il joue dans la LCF depuis 2012, ayant eu des départs avec Toronto, Ottawa, Edmonton et Montréal (2021-2022). Harris n'a jamais gagné la Coupe Grey.

Depuis 2024, l'entraîneur-chef des Roughriders est Corey Mace. C'est sa première présence en Coupe Grey.

Écoutez le match de la Coupe Grey, entre les Alouettes et les Roughriders, dimanche dès 18h, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, sur les plateformes de Cogeco Média.