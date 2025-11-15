 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Bruins 0 - Canadiens 0 (avant-match)

par 98.5 | Modifié le 15 novembre 2025 à 18:22

Bruins 0 - Canadiens 0 (avant-match)
Les Bruins de Boston affrontent les Canadiens de Montréal, au Centre Bell, samedi soir. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Les Canadiens (10-5-2, 22 points) de Montréal affrontent les Bruins (11-8-0, 22 points) de Boston, samedi soir au Centre Bell, dans un duel pour conserver la première place dans la division Atlantique. 

Les Canadiens tenteront de se relever après deux défaites difficiles, alors que les Bruins s’amènent à Montréal avec une fiche de 4-1-0 lors de leurs cinq derniers matchs.

Il y aura de nouveaux visages au Centre Bell: Jonathan Aspirot, de Mascouche, sera de la brigade défensive de Boston, alors que Jared Davidson sera au centre pour le Tricolore. Les deux recrues joueront un premier match en carrière sur la glace du CH. 

En raison de la blessure de Newhook, c’est Kirby Dach qui jouera en compagnie de Kapanen et Demidov.

Les troupes de l'entraîneur Marco Sturm sont reconnues pour leur robustesse: avec plus de 24 mises en échec par match, les Bruins trônent au quatrième rang dans ce département.

Écoutez le match entre les Bruins de Boston et les Canadiens, à Montréal samedi soir dès 19h00, avec Martin McGuire et Dany Dubé, à Cogeco Média. 

Déroulement de la rencontre 

Première période

... À suivre

Vous aimerez aussi

«Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs» -Mike Matheson
Le hockey des Canadiens
«Je suis trop fâché pour en parler, de comparer les deux matchs» -Mike Matheson
0:00
7:11
«Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison» -Martin St-Louis
0:00
12:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.