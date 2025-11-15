Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (10-5-2, 22 points) de Montréal affrontent les Bruins (11-8-0, 22 points) de Boston, samedi soir au Centre Bell, dans un duel pour conserver la première place dans la division Atlantique.

Les Canadiens tenteront de se relever après deux défaites difficiles, alors que les Bruins s’amènent à Montréal avec une fiche de 4-1-0 lors de leurs cinq derniers matchs.

Il y aura de nouveaux visages au Centre Bell: Jonathan Aspirot, de Mascouche, sera de la brigade défensive de Boston, alors que Jared Davidson sera au centre pour le Tricolore. Les deux recrues joueront un premier match en carrière sur la glace du CH.

En raison de la blessure de Newhook, c’est Kirby Dach qui jouera en compagnie de Kapanen et Demidov.

Les troupes de l'entraîneur Marco Sturm sont reconnues pour leur robustesse: avec plus de 24 mises en échec par match, les Bruins trônent au quatrième rang dans ce département.

Écoutez le match entre les Bruins de Boston et les Canadiens, à Montréal samedi soir dès 19h00, avec Martin McGuire et Dany Dubé, à Cogeco Média.