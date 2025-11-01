Le hockey des Canadiens

Après un voyage réussi dans l'Ouest (six points sur huit possibles), les Canadiens (8-3-0, 16 points, à égalité au 1er rang de l'Atlantique) sont de retour à la maison pour affronter les Sénateurs d'Ottawa (6-5-1, 13 points, 4e de l'Atlantique), leurs rivaux de division.

Rappelons qu'à leur rencontre antérieure en présaison, les Canadiens de Montréal ont vaincu les Sénateurs d'Ottawa 5-0 au Centre Vidéotron de Québec, dans un match où les esprits se sont échauffés: ponctué par 152 minutes de pénalité...

La clé du match résidera donc dans la discipline, les deux équipes possèdent une menace en avantage numérique, avec Ottawa étant par contre 31e en désavantage. Le Tricolore voudra éviter d'offrir des occasions à Tim Stützle (3 buts, 5 passes lors des 4 derniers matchs) et son unité.

Les Canadien miseront sur leur fer de lance, Cole Caufield, fraîchement nommé joueur du mois d'octobre. Avec neuf buts (dont trois en prolongation), il sera l'homme à surveiller.

Samuel Montembeault sera devant le filet pour Montréal. Linus Ullmark défendra le but d'Ottawa.

Écoutez le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens à Montréal, samedi soir dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.