Le hockey des Canadiens

Après un voyage réussi dans l'Ouest (six points sur huit possibles), les Canadiens (8-3-0, 16 points, à égalité au 1er rang de l'Atlantique) sont de retour à la maison pour affronter les Sénateurs d'Ottawa (6-5-1, 13 points, 4e de l'Atlantique), leurs rivaux de division.
Rappelons qu'à leur rencontre antérieure en présaison, les Canadiens de Montréal ont vaincu les Sénateurs d'Ottawa 5-0 au Centre Vidéotron de Québec, dans un match où les esprits se sont échauffés: ponctué par 152 minutes de pénalité...
La clé du match résidera donc dans la discipline, les deux équipes possèdent une menace en avantage numérique, avec Ottawa étant par contre 31e en désavantage. Le Tricolore voudra éviter d'offrir des occasions à Tim Stützle (3 buts, 5 passes lors des 4 derniers matchs) et son unité.
Les Canadien miseront sur leur fer de lance, Cole Caufield, fraîchement nommé joueur du mois d'octobre. Avec neuf buts (dont trois en prolongation), il sera l'homme à surveiller.
Samuel Montembeault sera devant le filet pour Montréal. Linus Ullmark défendra le but d'Ottawa.
Écoutez le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens à Montréal, samedi soir dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
Cole Caufield (10) débute déjà sa campagne pour être le joueur du mois de novembre, marquant un but en s'échappant seul devant Ullmark. Il a marqué à 12:55, grâce à une passe transversale parfaite de Nick Suzuki d'une ligne à l'autre.
À 11:09, Kurtis MacDermid écope d'une pénalité pour rudesse sur Zack Bolduc. C'était une réprimande sur celui qui venait de projeter son coéquipier sur le banc de Martin St-Louis.
En supériorité numérique, le capitaine Suzuki effectue probablement le «jeu de la semaine» en effectuant un pivot sur lui-même avec la rondelle devant le but adverse, mystifiant la défensive avec une passe magistrale à Juraj Slafkovsky (6) qui tape le disque dans le fond du filet, à 10:35. Cole Caufield a aussi une passe sur le jeu.
À 4:32, la première bataille du match implique Joe Veleno et Tyler Kleven. L'échange de coups ne dure que quelques secondes.
Avec 1:05 à faire à la période, Ridly Greig se dirige vers le banc des pénalités, pour bâton élevé contre Lane Hutson. Les Sénateurs résistent au jeu de puissance de l'équipe locale.
Après 20 minutes de jeu, les Canadiens ont 9 tirs au but, les Sénateurs ont lancé à 5 reprises sur Montembeault.
Deuxième période
L'attaque à cinq contre quatre du CH, débuté en fin de première période, termine abruptement avec la pénalité de Juraj Slafkovsky sur Shane Pinto, pour avoir retenu à 19:17. Dans les deux séquences de jeu de puissance, aucun but n'est marqué.
Le tir d'Alex Newhook frappe le poteau gauche d'Ullmark, à 11:14. L'arbitre arrête le jeu, convaincu d'avoir vu le disque entrer dans le filet. Après révision, le jeu reprend sans accorder de but au joueur des Canadiens.
À 8:45, les Canadiens ont effectué 19 coups sur les joueurs des Sénateurs qui eux ont frappé les joueurs du CH 18 fois.
L'avance des Canadiens est coupée de moitié, à 8:07. Une rondelle libre échappe à la surveillance du Tricolore, autour de la cage de Montembeault. Drake Batherson en profite pour tirer sur le but et marquer sans aide.
À 4:03, Alexandre Carrier fait trébucher Nick Cousins. Quelques secondes plus tard, à 3:57, Montembeault vole un but à Batherson qui fait aussitôt trébucher Josh Anderson: une pénalité qui cause du jeu à 4 contre 4.
Toujours à 4 contre 4, Lane Hutson mérite un lancer de pénalité, alors qu'on l'accroche pendant son échappée, à 2:26: Ullmark a bien coupé l'angle, bloquant aisément le tir du défenseur des Canadiens.
Avec près de 11 secondes à la deuxième période, Claude Giroux cause de l'obstruction sur Samuel Montembeault, provoquant l'annulation d'un but d'Ottawa. Après un temps d'arrêt, les entraîneurs des Sénateurs en appellent de cette décision... Après révision vidéo, le but des Sénateurs est finalement confirmé: Michael Amadio (3), avec des passes de Pinto et Zub, égalise la marque.
Le nombre de tirs s'élève 7-7 pour les Canadiens en deuxième, pour un total de 16-12 en faveur de l'équipe locale.