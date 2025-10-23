Revers de 6-5 à Edmonton

Après le duel de gardiens remporté 2-1 contre les Flames de Calgary, mercredi, les Canadiens de Montréal ont perdu un festival offensif de 6-5 contre les Oilers d'Edmonton, jeudi. Et ils n'ont qu'eux à blâmer...

L'indiscipline du Tricolore (6-3-0, 12 points) qui s'est manifestée avec quatre pénalités au dernier tiers a permis aux Oilers d'inscrire trois buts sans riposte et de se sauver avec la victoire.

Les Canadiens semblaient être en voie de remporter une éclatante victoire après qu'une poussée de quatre buts leur ait permis de transformer le déficit de 1-3 durant la période médiane en avance de 5-3 en troisième période.

Mais une punition à Mike Matheson a mené au but de Leon Draisaitl au dernier tiers. Et puis une autre, celle pour mauvaise conduite de Josh Anderson, a pavé la voie au but égalisateur de Ryan Nugent-Hopkins. Vasily Podkolzin a ensuite enfoncé le clou avec 69 secondes à faire au match.

Cole Caufield (6e, 7e) et Alex Newhook (2e, 3e) ont réussi des doublés pour les Canadiens. Josh Anderson (1er) a complété la marque. Lane Hutson et Oliver Kapanen ont amassé deux passes chacun. Samuel Montembeault a accordé six buts sur 29 rondelles.

Outre Draisaitl (5e), Ryan Nugent-Hopkins (5e) et Vasily Podkolzin (1er), David Tomasek (1er), Adam Henrique (2) et Andrew Mangiapane (3e) ont complété la marque pour les Oilers (4-3-1, 9 points). Calvin Pickard a fait face à 27 tirs.

Les Canadiens seront à Vancouver, samedi, afin d'affronter les Canucks.

Raté de peu

Les Canadiens sont entreprenants en début de match, comme s'ils étaient encore sur la lancée de la veille.

Nick Suzuki pense peut-être avoir marqué à 6:27. Les reprises confirment que ce ne fut pas le cas, mais ce fut tout juste.

Pas grave. Quelques instants plus tard, Alex Newhook, placé devant le filet des Oilers, lance le Tricolore en avant à 7:28.