Revers de 6-5 à Edmonton

Après le duel de gardiens remporté 2-1 contre les Flames de Calgary, mercredi, les Canadiens de Montréal ont perdu un festival offensif de 6-5 contre les Oilers d'Edmonton, jeudi. Et ils n'ont qu'eux à blâmer...
L'indiscipline du Tricolore (6-3-0, 12 points) qui s'est manifestée avec quatre pénalités au dernier tiers a permis aux Oilers d'inscrire trois buts sans riposte et de se sauver avec la victoire.
Les Canadiens semblaient être en voie de remporter une éclatante victoire après qu'une poussée de quatre buts leur ait permis de transformer le déficit de 1-3 durant la période médiane en avance de 5-3 en troisième période.
Mais une punition à Mike Matheson a mené au but de Leon Draisaitl au dernier tiers. Et puis une autre, celle pour mauvaise conduite de Josh Anderson, a pavé la voie au but égalisateur de Ryan Nugent-Hopkins. Vasily Podkolzin a ensuite enfoncé le clou avec 69 secondes à faire au match.
Cole Caufield (6e, 7e) et Alex Newhook (2e, 3e) ont réussi des doublés pour les Canadiens. Josh Anderson (1er) a complété la marque. Lane Hutson et Oliver Kapanen ont amassé deux passes chacun. Samuel Montembeault a accordé six buts sur 29 rondelles.
Outre Draisaitl (5e), Ryan Nugent-Hopkins (5e) et Vasily Podkolzin (1er), David Tomasek (1er), Adam Henrique (2) et Andrew Mangiapane (3e) ont complété la marque pour les Oilers (4-3-1, 9 points). Calvin Pickard a fait face à 27 tirs.
Les Canadiens seront à Vancouver, samedi, afin d'affronter les Canucks.
Raté de peu
Les Canadiens sont entreprenants en début de match, comme s'ils étaient encore sur la lancée de la veille.
Nick Suzuki pense peut-être avoir marqué à 6:27. Les reprises confirment que ce ne fut pas le cas, mais ce fut tout juste.
Pas grave. Quelques instants plus tard, Alex Newhook, placé devant le filet des Oilers, lance le Tricolore en avant à 7:28.
Les Oilers créent l'égalité à 16:12, en partie en raison de l'aide involontaire de Newhook, quand une rondelle change de trajectoire et déjoue Montembeault. Le but va à la fiche de David Tomasek.
Dire que les hommes de Martin St-Louis excellent en défensive jusque-là relève de l'évidence. Avant le premier avantage numérique des Oilers en période médiane, la formation d'Edmonton n'affichait que sept tirs au but.
Le Tricolore résiste aux Oilers à quatre contre cinq, mais quelques instants plus tard, Kirby Dach rate, non pas une, mais deux sorties de zone, et le tir de la pointe des Oilers est dévié par Adam Henrique à 10:37.
Les Oilers en ajoutent un autre lors d'une couverture défensive déficiente des Canadiens - celle de Dach. Celui-là va à la fiche d'Andrew Mangiapane, à 13:28.
Le Tricolore a désespérément besoin d'un but avant la fin de l'engagement et le travail acharné de Brendan Gallagher et de Jake Evans permet à Josh Anderson de rapprocher les siens à un but à 16:57.
Cette réussite a un effet de bougie d'allumage. Cole Caufield crée l'égalité avec une superbe feinte à la suite d'une belle passe transversale de Noah Dobson à 18:00.
Puis, Caufield remet ça 49 secondes plus tard à l'aide d'un tir que Calvin Pickard aimerait revoir.
Trois buts en une minute et 52 secondes pour les Canadiens et une avance de 4-3 au deuxième entracte.
Non seulement le Tricolore résiste au jeu de puissance des Oilers en début de troisième période, mais il ajoute à son avance lorsque Alex Newhook inscrit son deuxième de la soirée, à 2:10, à la suite d'une belle passe d'Oliver Kapanen.
À leur tour, les Oilers réduisent l'écart à un but grâce à un but de Leon Draisaitl lors d'un avantage numérique, à 11:19.
Comble de malheur, John Anderson écope d'une pénalité pour mauvaise inconduite. Autre avantage numérique, autre but des Oilers, celui de Ryan Nugent-Hopkins, 58 secondes après le précédent: c'est 5-5.
Et Vasily Podkolzin lance les Oilers en avant avec 1:18 à jouer en troisième période. Cette fois, le Tricolore ne pourra sauver les meubles en prolongation.