Négociations avec les médecins

Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi soir que son gouvernement allait déposer vendredi matin un projet de loi spéciale visant à fixer les conditions de travail des médecins.

Cette annonce, diffusée sous forme d'adresse à la nation, est intervenue quelques minutes à peine après que la Fédération de médecins spécialistes ait rejeté la dernière offre du gouvernement, déposée quelques heures plus tôt. Le gouvernement mettait pourtant 800 millions $ de plus sur la table sur quatre ans, dans l'espoir de conclure les négociations.

François Legault a déclaré que, depuis trop longtemps, les gouvernements qui se sont succédé à Québec se sont inclinés devant les médecins:

Le premier ministre demande maintenant aux Québécois de faire preuve de discernement face aux déclarations des syndicats de médecins qui vont forcément découler de cette annonce:

Écoutez l'adresse à la nation de François Legault.