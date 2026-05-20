Hydro-Québec offrira une importante subvention aux propriétaires d'immeubles locatifs qui installeront des thermopompes dans leurs logements.

Le ministre Bernard Drainville a annoncé la bonification du programme LogisVert, allouant 350 millions de dollars pour installer des thermopompes dans 120 000 logements construits avant 1995 et situés dans des quartiers défavorisés.

La subvention offerte aux propriétaires passe de 30% à 55% des coûts liés à l'achat et à l'installation de cet équipement, à condition que la facture d'électricité soit payée par le locataire, permettant à ce dernier d'économiser environ 250$ par année.

Écoutez Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, mercredi, à l'émission La commision.