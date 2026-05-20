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Importante subvention aux propriétaires

Thermopompes: 350 M$ d'Hydro-Québec pour les immeubles locatifs

par Cogeco Média | Modifié le 20 mai 2026 à 15:37

Thermopompes: 350 M$ d'Hydro-Québec pour les immeubles locatifs
Thermopompes: 350 M$ d'Hydro-Québec pour les immeubles locatifs / Nancy Pauwels / Adobe Stock

À écouter

Importante subvention aux propriétaires d'immeubles locatifs par Hydro-Québec

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
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Hydro-Québec offrira une importante subvention aux propriétaires d'immeubles locatifs qui installeront des thermopompes dans leurs logements.

Le ministre Bernard Drainville a annoncé la bonification du programme LogisVert, allouant 350 millions de dollars pour installer des thermopompes dans 120 000 logements construits avant 1995 et situés dans des quartiers défavorisés.

La subvention offerte aux propriétaires passe de 30% à 55% des coûts liés à l'achat et à l'installation de cet équipement, à condition que la facture d'électricité soit payée par le locataire, permettant à ce dernier d'économiser environ 250$ par année.

Écoutez Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, mercredi, à l'émission La commision.

À écouter

Énergie: «La moins chère, c'est celle qu'on économise» -Bernard Drainville

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
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11:53

En complément, écoutez les commentaires des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

À écouter

Thermopompes: investissement de 350 M$ d'Hydro-Québec

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
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5:41

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