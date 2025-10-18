Montréal 3 - New York 4

Les miracles ne peuvent pas se produire à tous les coups. Malgré un effort de dernière minute du tricolore, les Rangers de New York mettent un frein à la série de victoire des Canadiens de Montréal, samedi au centre Bell.

Noah Dobson a rallumé les espoir des partisans du CH en fin de rencontre avec un tir lointain qui déjoue Jonathan Quick. Cole Caufield passe bien près de répéter son exploit de jeudi mais le portier new yorkais lui vole le but égalisateur.

Les Canadiens seront de retour sur la patinoire du Centre Bell, lundi, pour affronter les Sabres de Buffalo.

Un début de match dominé par le tricolore.

Le match en est à sa 93e seconde que déjà les Canadiens atteignent le font du filet. Juraj Slafkovsky complète un 2 contre 1 avec Cole Caufield et inscrit le premier but de la rencontre.

Rapidement, Nick Suzuki inscrit son premier filet de la saison, grâce à une passe transversale du jeune Ivan Demidov,

Les Rangers répliquent toutefois en avantage numérique. Mika Zibanejad envoie un tir fracassant qui déjoue Samuel Montembeault.