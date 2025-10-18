 Aller au contenu
Hockey
Montréal 3 - New York 4

Les Rangers mettent un frein à la lancée des Canadiens

par 98.5 | Modifié le 18 octobre 2025 à 23:28

Alexis Lafrenière et Samuel Montembeault / La presse canadienne
Bon match!
Bon match! · Épisode
Avant-match | «Guhle, Dach et Laine sont blessés parmi les réguliers des Canadiens»
0:00 / 6:59

Les miracles ne peuvent pas se produire à tous les coups. Malgré un effort de dernière minute du tricolore, les Rangers de New York mettent un frein à la série de victoire des Canadiens de Montréal, samedi au centre Bell.

Noah Dobson a rallumé les espoir des partisans du CH en fin de rencontre avec un tir lointain qui déjoue Jonathan Quick. Cole Caufield passe bien près de répéter son exploit de jeudi mais le portier new yorkais lui vole le but égalisateur.

Les Canadiens seront de retour sur la patinoire du Centre Bell, lundi, pour affronter les Sabres de Buffalo.

Un début de match dominé par le tricolore.

Le match en est à sa 93e seconde que déjà les Canadiens atteignent le font du filet. Juraj Slafkovsky complète un 2 contre 1 avec Cole Caufield et inscrit le premier but de la rencontre.

Rapidement, Nick Suzuki inscrit son premier filet de la saison, grâce à une passe transversale du jeune Ivan Demidov, 

Les Rangers répliquent toutefois en avantage numérique. Mika Zibanejad envoie un tir fracassant qui déjoue Samuel Montembeault.

À écouter

«Ce cher Ovi, c'est comme le vin, c'est ça vieillit très bien»

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
9:07

La période médiane est beaucoup plus serrée. Le vent tourne pour les Rangers

Connor Carrick donne une solide mise en échec à Lane Hutson en territoire des Canadiens. Hutson réplique mais c'est Arber Xhekaj qui jette les gants.

À écouter

Le désavantage numérique du Canadien est en panne

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
5:59

La troisième période est à l'opposé de la première.

Les Rangers déjouent Samuel Montembeault à deux reprises. K'Andre Miller égalise la marque et Matthew Robertson donne les devants à New York. Décidemment New York a le momentum. Artemi Panarin marque son premier but de la saison à deux contre un. 

Les Canadiens répliquent avec le premier but dans l'uniforme du CH de Noah Dobson. 

Ce ne sera toutefois pas assez, le tricolore s'incline 4-3 face aux Rangers de New York.

