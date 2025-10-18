Alouettes 39 - Rouge et Noir 28

Après une victoire sans équivoque contre le Rouge et Noir d'Ottawa lundi dernier, les Alouettes de Montréal répète l'exercice à Ottawa pour une deuxième fois en l'espace de cinq jours.

Malgré le pointage relativement serré, de 36 à 28 en faveur des Alouettes, le match a été à sens unique en faveur de Montréal, excluant un effort d’Ottawa au quatrième quart.

La partie a failli être coûteuse pour Montréal alors que leur quart Davis Alexander semblait s'être blessé au bras droit au troisième jeu. Toutefois il ne lui a pas été nécessaire de quitter la rencontre.

Écoutez le résumé de la rencontre entre Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa.