Alouettes 39 - Rouge et Noir 28

Après une victoire sans équivoque contre le Rouge et Noir d'Ottawa lundi dernier, les Alouettes de Montréal répète l'exercice à Ottawa pour une deuxième fois en l'espace de cinq jours.
Malgré le pointage relativement serré, de 36 à 28 en faveur des Alouettes, le match a été à sens unique en faveur de Montréal, excluant un effort d’Ottawa au quatrième quart.
La partie a failli être coûteuse pour Montréal alors que leur quart Davis Alexander semblait s'être blessé au bras droit au troisième jeu. Toutefois il ne lui a pas été nécessaire de quitter la rencontre.
Écoutez le résumé de la rencontre entre Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa.
Le déroulement du match
Premier quart
Au troisième jeu du match, le quart Davis Alexander se blesse après un dur contact avec Davion Taylor. Alexander semble blessé au bras droit, mais il demeure dans la rencontre.
Alexander, toujours en douleurs, conduit son attaque vers un touché de Stevie Scott sur sur une course de huit verges.
Deuxième quart
Premier touché pour le Rouge et Noir. Tyrie Adams envoie une passe de quatre verges pour Eugene Lewis à mi-chemin au deuxième quart.
Jose Maltos-Diaz réussi un botté de placement de 49 verges pour ajouter à l’avance des Alouettes.
Troisième quart
Alexander est toujours dans la rencontre.
Maltos-Diaz permet aux Alouettes de profiter d’une priorité de 12 points avec un botté de placement.
Les Alouettes réussissent une troisième interception. Austin Mack capte une passe d’Alexander sur une distance de 22 verges pour un touché.
Quatrième quart
Le Rouge et Or reprend du poil de la bête en fin de quatrième quart. 18 points sont inscrits par Ottawa en cette fin de match.
Wesley Sutton effectue une interception pour mettre à la rencontre.
Le quart Davis Alexander empoche ainsi une 11eme victoire cette saison.