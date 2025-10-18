 Aller au contenu
Football
Alouettes 39 - Rouge et Noir 28

11eme victoire de la saison pour le quart Davis Alexander

par 98.5 | Modifié le 18 octobre 2025 à 18:41

11eme victoire de la saison pour le quart Davis Alexander
Alouettes VS Rouge Noir / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

À écouter

«Le retour de Davis Alexander a redonné vie à notre attaque» - Jean St-Onge

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
0:00
49:35

À écouter

Louis-Philippe Bourassa, l’âme discrète des unités spéciales des Alouettes

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
0:00
8:23

Après une victoire sans équivoque contre le Rouge et Noir d'Ottawa lundi dernier, les Alouettes de Montréal répète l'exercice à Ottawa pour une deuxième fois en l'espace de cinq jours.

Malgré le pointage relativement serré, de 36 à 28 en faveur des Alouettes, le match a été à sens unique en faveur de Montréal, excluant un effort d’Ottawa au quatrième quart.

La partie a failli être coûteuse pour Montréal alors que leur quart Davis Alexander semblait s'être blessé au bras droit au troisième jeu. Toutefois il ne lui a pas été nécessaire de quitter la rencontre.

Écoutez le résumé de la rencontre entre Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa.

Le déroulement du match

Premier quart

Au troisième jeu du match, le quart Davis Alexander se blesse après un dur contact avec Davion Taylor. Alexander semble blessé au bras droit, mais il demeure dans la rencontre.

Alexander, toujours en douleurs, conduit son attaque vers un touché de Stevie Scott sur sur une course de huit verges.

Deuxième quart

Premier touché pour le Rouge et Noir. Tyrie Adams envoie une passe de quatre verges pour Eugene Lewis à mi-chemin au deuxième quart. 

Jose Maltos-Diaz réussi un botté de placement de 49 verges pour ajouter à l’avance des Alouettes.

Troisième quart

Alexander est toujours dans la rencontre.

Maltos-Diaz permet aux Alouettes de profiter d’une priorité de 12 points avec un botté de placement.

Les Alouettes réussissent une troisième interception. Austin Mack capte une passe d’Alexander sur une distance de 22 verges pour un touché. 

Quatrième quart

Le Rouge et Or reprend du poil de la bête en fin de quatrième quart. 18 points sont inscrits par Ottawa en cette fin de match.

Wesley Sutton effectue une interception pour mettre à la rencontre.

Le quart Davis Alexander empoche ainsi une 11eme victoire cette saison. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
Les amateurs de sports
«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
0:00
24:43
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00