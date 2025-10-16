Gain de 3-2 en prolongation

Parlant de héros, le gardien Jakub Dobes mérite aussi cette appellation, lui qui a stoppé Filip Forsberg en échappée quelques instants plus tôt lors d'une descente à deux contre zéro avec son coéquipier Steven Stamkos.

Caufield en était bien conscient, lui qui a traversé la patinoire après son but vainqueur pour célébrer avec son gardien.

Outre Caufield (4e, 5e), Oliver Kapanen (3e) a touché la cible pour les Canadiens (4-1-0, 8 points) qui viennent de remporter quatre matchs consécutifs. Lane Hutson a récolté deux mentions d'aide, dont une à la suite d'une passe bombe» à Caufield lors du but égalisateur. Ðobes a fait face à 19 rondelles.

Steven Stamkos (1er) et Nick Perbix (2) ont répliqué pour les Predators (2-1-2, 6 points). Juuse Saros a vu 30 rondelles dirigées vers lui.

Les Canadiens seront de retour sur la patinoire du Centre Bell, samedi, pour affronter les Rangers de New York.

Jeu fermé

Les Canadiens ne tirent pas parti d'un avantage numérique assez tôt durant cette période qui offre du jeu plutôt fermé de part et d'autre. La meilleure chance du Tricolore survient avec un peu plus de huit minutes à jouer, mais Juuse Saros sauve les meubles à l'aide d'un arrêt quelque peu acrobatique.

Jakub Dobes, face à Filip Forsberg, et Saros, contre Alex Newhook, s'illustrent avec environ cinq minutes à faire à la période durant laquelle personne ne touche la cible.