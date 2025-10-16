Gain de 3-2 en prolongation

Comme il y a 48 heures contre le Kraken de Seattle, les Canadiens de Montréal ont créé l'égalité en fin de troisième période, jeudi, contre les Predators de Nashville, avant de les vaincre en prolongation.
Et le héros fut encore le même...
Cole Caufield a créé l'égalité avec 20 secondes à disputer à la troisième période avec un tir foudroyant et il a couronné le triomphe avec le but gagnant quand il ne restait que deux secondes à écouler au cadran en prolongation.
Parlant de héros, le gardien Jakub Dobes mérite aussi cette appellation, lui qui a stoppé Filip Forsberg en échappée quelques instants plus tôt lors d'une descente à deux contre zéro avec son coéquipier Steven Stamkos.
Caufield en était bien conscient, lui qui a traversé la patinoire après son but vainqueur pour célébrer avec son gardien.
Outre Caufield (4e, 5e), Oliver Kapanen (3e) a touché la cible pour les Canadiens (4-1-0, 8 points) qui viennent de remporter quatre matchs consécutifs. Lane Hutson a récolté deux mentions d'aide, dont une à la suite d'une passe bombe» à Caufield lors du but égalisateur. Ðobes a fait face à 19 rondelles.
Steven Stamkos (1er) et Nick Perbix (2) ont répliqué pour les Predators (2-1-2, 6 points). Juuse Saros a vu 30 rondelles dirigées vers lui.
Les Canadiens seront de retour sur la patinoire du Centre Bell, samedi, pour affronter les Rangers de New York.
Jeu fermé
Les Canadiens ne tirent pas parti d'un avantage numérique assez tôt durant cette période qui offre du jeu plutôt fermé de part et d'autre. La meilleure chance du Tricolore survient avec un peu plus de huit minutes à jouer, mais Juuse Saros sauve les meubles à l'aide d'un arrêt quelque peu acrobatique.
Jakub Dobes, face à Filip Forsberg, et Saros, contre Alex Newhook, s'illustrent avec environ cinq minutes à faire à la période durant laquelle personne ne touche la cible.
Deuxième jeu de puissance pour le Tricolore en début de période médiane: même résultat. C'est toujours 0-0.
Les Predators sont nettement plus opportunistes. Ils font mouche par l'entremise de Steven Stamkos à leur première occasion du genre, à 11:36.
Il faut attendre le dernier tiers avant de voir le Tricolore créer l'égalité. Oliver Kapanen s'y prend deux fois devant le filet, mais la seconde occasion est la bonne. Des aides à Lane Hutson et Kaiden Guhle sur la séquence.
Une incursion de Mike Matheson jusqu'à Saros passe à un cheveu de donner les devants au Tricolore, mais c'est la relance des Predators qui s'avère payante quand le tir de Nick Perbix déjoue Dobes à 11:21.
Martin St-Louis retire son gardien, mais tout semble perdu pour les Canadiens.
Jonathan Marchesseault voit son tir qui se dirigeait vers le filet désert stoppé par Lane Hutson et ce dernier envoie une «bombe» à Cole Caufield. Lancé sur le flanc gauche, le franc-tireur du Tricolore fait mouche avec un tir d'une précision chirurgicale avec 20 secondes à jouer au match.
Pour une deuxième rencontre de suite, l'issue de la rencontre allait se décider en prolongation.