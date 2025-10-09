Sondage Léger

Un vent favorable souffle sur le maire de Québec, Bruno Marchand, et son parti, qui consolident leur avance dans la course à la mairie, selon les résultats d'un sondage de la firme Léger commandé par l'équipe du maire sortant. À l'inverse, l'aspirant à la mairie Sam Hamad semble perdre de l'élan, tandis que Stéphane Lachance enregistre une progression notable.

Il est important de souligner que, malgré ces tendances, la course reste ouverte : 21 % des répondants se sont dits indécis ou ont refusé de divulguer leur intention de vote.