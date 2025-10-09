 Aller au contenu
Politique municipale
Sondage Léger

Marchand creuse son avance, Hamad recule et Lachance en hausse

| Modifié le 9 octobre 2025 à 10:20

Les candidats à la mairie de Québec Bruno Marchand, Sam Hamad et Stéphane Lachance / Ville de Québec / Leadership Québec / Respect Citoyens

Un vent favorable souffle sur le maire de Québec, Bruno Marchand, et son parti, qui consolident leur avance dans la course à la mairie, selon les résultats d'un sondage de la firme Léger commandé par l'équipe du maire sortant. À l'inverse, l'aspirant à la mairie Sam Hamad semble perdre de l'élan, tandis que Stéphane Lachance enregistre une progression notable.

Il est important de souligner que, malgré ces tendances, la course reste ouverte : 21 % des répondants se sont dits indécis ou ont refusé de divulguer leur intention de vote. 

Le gain de Stéphane Lachance

Le chef de Respect Citoyens, Stéphane Lachance, enregistre une meilleure performance comparativement au dernier sondage Léger. Entre le 28 août et le 1er septembre, il récoltait 9% des intentions de vote alors que ce nouveau coup de sonde estime les intentions de vote à son endroit à 13%. 

Ce sondage a été réalisé par la firme Léger à la demande du parti de Bruno Marchand.

  • Échantillon : 500 personnes de 18 ans et plus de la ville de Québec. 
  • Collecte des données : entre le 3 et le 6 octobre 2025
  • Marge d'erreur : La marge d'erreur présumée pour l'ensemble de l'échantillon est de ± 4,3 %, 19 fois sur 20. 

