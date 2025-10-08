Le hockey des Canadiens

C'est un début de saison très attendu! Les Canadiens ont une équipe jeune et talentueuse, ayant causé la surprise en atteignant les séries éliminatoires à la fin de la dernière saison.
Mercredi soir, le club de Montréal pourrait démontrer que sa phase de reconstruction est bel et bien terminée, avec une bonne performance contre les Maple Leafs à Toronto, lors du premier de 82 matchs de la saison 2025-2026.
Anthony Stolarz est le gardien partant de l'équipe torontoise menée par l'entraîneur-chef Craig Berube.
Le filet des troupes de Martin Saint-Louis est défendu par Samuel Montembeault.
C'est la 23e fois que les deux clubs s'affrontent en match d'ouverture: un record dans la LNH. Les Canadiens ont remporté 9 fois la victoire, pour les Maple Leafs c'est 13.
Écoutez le match #1 des Canadiens de Montréal, à Toronto contre les Maple Leafs, dès 19h avec Martin McGuire et Dany Dubé à Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
Après une minute de jeu, Toronto ouvre la marque: Bobby McMann (1) atteint le fond du filet, grâce à un tir entre les jambières de Samuel Montembeault, avec des passes de William Nylander et John Tavares.
Une porte s'ouvre pour les Leafs, obtenant leur premier jeu de puissance de la rencontre, alors que Laine accroche Tanev à 5:08.
Oliver Kapanen (1) marque à sa première présence sur la glace dans le match, égalisant la marque, sans aide, en désavantage numérique (4 contre 5) à 5:39. Il avait volé la rondelle à l'attaquant Matthew Knies en zone neutre.
Ce but en désavantage numérique a énergisé le CH qui bourdonne sur la glace du Scotiabank Arena.
À 7:41, Montembeault réussit un bel arrêt avec la mitaine, attrapant le tir de Domi qui avançait en 2 contre 1 profond dans la zone des Canadiens.
Nylander prend le chemin du banc des pénalités, à 12:44, pour bâton levé contre Guhle, donnant aux Canadiens leur premier jeu de puissance de la rencontre. Pas de succès pour les troupes de Martin St-Louis.
Le CH a maintenu un très bon rythme en première période, effectuant 11 tirs sur Stolarz. Les Leafs ont décoché 7 rondelles sur Montembeault qui s'est très bien repris après avoir accordé un but sur le troisième tir de ses adversaires.
Deuxième période
... À suivre