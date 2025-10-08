Le hockey des Canadiens

C'est un début de saison très attendu! Les Canadiens ont une équipe jeune et talentueuse, ayant causé la surprise en atteignant les séries éliminatoires à la fin de la dernière saison.

Mercredi soir, le club de Montréal pourrait démontrer que sa phase de reconstruction est bel et bien terminée, avec une bonne performance contre les Maple Leafs à Toronto, lors du premier de 82 matchs de la saison 2025-2026.

Anthony Stolarz est le gardien partant de l'équipe torontoise menée par l'entraîneur-chef Craig Berube.

Le filet des troupes de Martin Saint-Louis est défendu par Samuel Montembeault.

C'est la 23e fois que les deux clubs s'affrontent en match d'ouverture: un record dans la LNH. Les Canadiens ont remporté 9 fois la victoire, pour les Maple Leafs c'est 13.

Écoutez le match #1 des Canadiens de Montréal, à Toronto contre les Maple Leafs, dès 19h avec Martin McGuire et Dany Dubé à Cogeco Média.