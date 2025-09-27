Le hockey des Canadiens

C'est un match de présaison important pour de nombreux jeunes joueurs des Canadiens, samedi soir, à Toronto.

Il y aura une dizaine de coupures à venir dimanche, avant la poursuite du camp d'entraînement.

Les Canadiens présenteront donc une équipe très jeune et inexpérimentée contre les Maple Leafs qui, eux, enverront leurs joueurs réguliers devant leurs partisans.

Le club de Montréal tentera de venger sa cuisante défaite subie aux mains de ces mêmes Maple Leafs par la marque de 7 à 2 jeudi soir au Centre Bell.

Écoutez le match de présaison entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé, dès 19h.