Le hockey des Canadiens

C'est un match de présaison important pour de nombreux jeunes joueurs des Canadiens, samedi soir, à Toronto.
Il y aura une dizaine de coupures à venir dimanche, avant la poursuite du camp d'entraînement.
Les Canadiens présenteront donc une équipe très jeune et inexpérimentée contre les Maple Leafs qui, eux, enverront leurs joueurs réguliers devant leurs partisans.
Le club de Montréal tentera de venger sa cuisante défaite subie aux mains de ces mêmes Maple Leafs par la marque de 7 à 2 jeudi soir au Centre Bell.
Écoutez le match de présaison entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé, dès 19h.
Déroulement de la rencontre
Première période
Kaapo Kahkonen est le gardien partant pour les Canadiens, alors qu'Anthony Stolarz défend le filet pour les Maple Leafs.
À 10:11, chaque équipe écope d'une pénalité: Jayden Struble pour rudesse et Max Domi pour obstruction.
Après un peu plus d'une minute de jeu à 4 contre 4, Alex Newhook ouvre la marque avec un filet à 11:22, grâce à un tir du poignet, avec des passes de Carrier et de Bolduc.
À 13:27, Laurent Dauphin est pénalisé pour obstruction. Les Canadiens ont bien résisté au jeu de puissance des Maple Leafs.
C'est la fin d'un très bon premier vingt minutes au tempo élevé: les Canadiens jouent avec beaucoup d'énergie et de mouvement, alors que les Maple Leafs maintiennent un style plutôt hermétique.
Les Canadiens ont 8 tirs au but; c'est 5 pour les Maple Leafs.
Deuxième période
Les Canadiens profitent de leur premier avantage numérique de la rencontre: sur un retour de lancer, Riley Kidney (Farrell, Blais) marque le deuxième but des siens à 9:34.
Ce sont les joueurs de la «ligue américaine» qui donne le ton à la rencontre: les jeunes Canadiens maintiennent un bon rythme lors du début de la deuxième période.
Les Canadiens doivent toutefois se défendre avec un homme en moins, à 12:25, à la suite d'une pénalité pour rudesse à Tyler Thorpe. Les Maple Leafs marquent leur premier but de la rencontre, en jeu de puissance: John Tavares trouve le fond du filet, sans aide, à 13:00.
Les Maple Leafs ont trop de joueurs sur la glace, donnant aux Canadiens leur deuxième jeu de puissance du match, à 15:50. À 5 contre 4, le CH compte un but: Lane Hutson marque, grâce à un tir voilé à 16:10.
Lane Hutson est partout sur la glace, causant des soucis aux Maple Leafs.
Les Canadiens ont réussi 10 tirs au filet lors de la période, amenant leur total à 18 après 40 minutes de jeu; les Maple Leafs ont dirigé 8 rondelles vers Kaapo Kahkonen à la période médiane, 13 en tout.
Troisième période
... À suivre