 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Canadiens 3 - Maple Leafs 2 (troisième période)

par 98.5 | Modifié le 27 septembre 2025 à 20:52

Canadiens 3 - Maple Leafs 2 (troisième période)
Les Canadiens affrontent les Maple Leafs samedi soir, à Toronto, en match de présaison. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

C'est un match de présaison important pour de nombreux jeunes joueurs des Canadiens, samedi soir, à Toronto. 

Il y aura une dizaine de coupures à venir dimanche, avant la poursuite du camp d'entraînement. 

Les Canadiens présenteront donc une équipe très jeune et inexpérimentée contre les Maple Leafs qui, eux, enverront leurs joueurs réguliers devant leurs partisans. 

Le club de Montréal tentera de venger sa cuisante défaite subie aux mains de ces mêmes Maple Leafs par la marque de 7 à 2 jeudi soir au Centre Bell. 

Écoutez le match de présaison entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé, dès 19h. 

À écouter

Avant-match: les jeunes Canadiens contre l'équipe A des Maple Leafs

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
48:41

Déroulement de la rencontre 

Première période 

Kaapo Kahkonen est le gardien partant pour les Canadiens, alors qu'Anthony Stolarz défend le filet pour les Maple Leafs. 

À 10:11, chaque équipe écope d'une pénalité: Jayden Struble pour rudesse et Max Domi pour obstruction.

Après un peu plus d'une minute de jeu à 4 contre 4, Alex Newhook ouvre la marque avec un filet à 11:22, grâce à un tir du poignet, avec des passes de Carrier et de Bolduc. 

À 13:27, Laurent Dauphin est pénalisé pour obstruction. Les Canadiens ont bien résisté au jeu de puissance des Maple Leafs. 

C'est la fin d'un très bon premier vingt minutes au tempo élevé: les Canadiens jouent avec beaucoup d'énergie et de mouvement, alors que les Maple Leafs maintiennent un style plutôt hermétique. 

Les Canadiens ont 8 tirs au but; c'est 5 pour les Maple Leafs. 

À écouter

Premier entracte: objectif meilleur classement au «Thanksgiving» en 2025

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
9:35

Deuxième période 

Les Canadiens profitent de leur premier avantage numérique de la rencontre: sur un retour de lancer, Riley Kidney (Farrell, Blais) marque le deuxième but des siens à 9:34.

Ce sont les joueurs de la «ligue américaine» qui donne le ton à la rencontre: les jeunes Canadiens maintiennent un bon rythme lors du début de la deuxième période. 

Les Canadiens doivent toutefois se défendre avec un homme en moins, à 12:25, à la suite d'une pénalité pour rudesse à Tyler Thorpe. Les Maple Leafs marquent leur premier but de la rencontre, en jeu de puissance: John Tavares trouve le fond du filet, sans aide, à 13:00.

Les Maple Leafs ont trop de joueurs sur la glace, donnant aux Canadiens leur deuxième jeu de puissance du match, à 15:50. À 5 contre 4, le CH compte un but: Lane Hutson marque, grâce à un tir voilé à 16:10. 

Lane Hutson est partout sur la glace, causant des soucis aux Maple Leafs. 

Les Canadiens ont réussi 10 tirs au filet lors de la période, amenant leur total à 18 après 40 minutes de jeu; les Maple Leafs ont dirigé 8 rondelles vers Kaapo Kahkonen à la période médiane, 13 en tout. 

Troisième période 

... À suivre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je m'attends à ce que Noah Dobson en donne plus»
Le hockey des Canadiens
«Je m'attends à ce que Noah Dobson en donne plus»
0:00
6:06
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
0:00
6:27
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00