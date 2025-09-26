Montréal 38 - Calgary 20

Guidés par le retour de Davis Alexander après une absence d’un peu plus de deux mois, les Alouettes renouent avec une fiche au-dessus de ,500 (8-7) grâce à un gain de 38 à 20 sur les Stampeders de Calgary, vendredi soir, au stade Percival-Molson.

Définitivement, le quart-arrière est un véritable porte-bonheur pour la troupe de Jason Maas : lorsqu’il est sur le terrain, l’équipe montréalaise n’a jamais subi la défaite.

Par ailleurs, celui-ci est désormais le détenteur du record du plus grand nombre de victoires consécutives pour un quart-arrière débutant dans la LCF (9).

Charleston Rambo est l’auteur du premier touché des Alouettes, son deuxième en autant de matchs.

Les trois autres touchés ont tous été inscrits par Shea Patterson, qui devient le premier joueur des Alouettes à réussir trois touchés au sol depuis Dominique Davis en 2022.

José Maltos Diaz a connu une première demie plus difficile, avec un seul botté réussi en trois tentatives.

Il sera toutefois parfait en deuxième demie et n’a raté aucun converti au cours de la rencontre.

Sur la ligne défensive, Tyrice Beverette a réussi neuf plaqués, une interception et un sac du quart.

Isaac Adeyemi-Berglund a, de son côté, réussi deux sacs du quart, tandis que Lwak Uguak en a ajouté un.

Le premier choix des Alouettes au dernier repêchage, le joueur de ligne Tiger Shanks, a quant à lui connu une solide première sortie en carrière dans la LCF.

Les Alouettes bénéficieront de deux semaines de congé avant de renouer avec l’action le 13 octobre prochain, alors que le Rouge et Noir d’Ottawa sera de passage au stade Percival-Molson.

Consultez le compte rendu de la rencontre et écoutez les analyses ainsi que les entrevues de Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.