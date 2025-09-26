Montréal 38 - Calgary 20

Guidés par le retour de Davis Alexander après une absence d’un peu plus de deux mois, les Alouettes renouent avec une fiche au-dessus de ,500 (8-7) grâce à un gain de 38 à 20 sur les Stampeders de Calgary, vendredi soir, au stade Percival-Molson.
Définitivement, le quart-arrière est un véritable porte-bonheur pour la troupe de Jason Maas : lorsqu’il est sur le terrain, l’équipe montréalaise n’a jamais subi la défaite.
Par ailleurs, celui-ci est désormais le détenteur du record du plus grand nombre de victoires consécutives pour un quart-arrière débutant dans la LCF (9).
Charleston Rambo est l’auteur du premier touché des Alouettes, son deuxième en autant de matchs.
Les trois autres touchés ont tous été inscrits par Shea Patterson, qui devient le premier joueur des Alouettes à réussir trois touchés au sol depuis Dominique Davis en 2022.
José Maltos Diaz a connu une première demie plus difficile, avec un seul botté réussi en trois tentatives.
Il sera toutefois parfait en deuxième demie et n’a raté aucun converti au cours de la rencontre.
Sur la ligne défensive, Tyrice Beverette a réussi neuf plaqués, une interception et un sac du quart.
Isaac Adeyemi-Berglund a, de son côté, réussi deux sacs du quart, tandis que Lwak Uguak en a ajouté un.
Le premier choix des Alouettes au dernier repêchage, le joueur de ligne Tiger Shanks, a quant à lui connu une solide première sortie en carrière dans la LCF.
Les Alouettes bénéficieront de deux semaines de congé avant de renouer avec l’action le 13 octobre prochain, alors que le Rouge et Noir d’Ottawa sera de passage au stade Percival-Molson.
Déroulement de la rencontre
Premier quart
Les Alouettes sont les premiers à inscrire des points grâce à un simple et à un botté de 44 verges de José Maltos Dias.
Vers 1:50 à la fin du premier quart, Vernon Adams trouve Jalen Philpot, le frère de Tyson Philpot des Alouettes, dans la zone des buts.
Les Stampeders prennent alors l’avantage, et le premier quart se conclut sur la marque de 7-4 en faveur de l’équipe de Calgary.
Deuxième quart
L’effet Davis Alexander se fait sentir dès le début du deuxième quart.
Le quart-arrière réalise une passe d’une quarantaine de verges qui atteint Charleston Rambo, situé à quelques verges de la zone payante.
Rambo n’a alors que deux petites verges à parcourir pour ajouter sept points à la fiche de son équipe, ce qu’il réussit avec brio.
Ce touché, son deuxième en autant de sorties, permet à Charleston Rambo de redonner l’avantage à son équipe.
Les Alouettes creusent l’écart quelques minutes plus tard.
À la porte des buts, Shea Patterson réussit une faufilade de quatre verges.
Montréal prend alors une avance de onze points.
Aux derniers instants du quart, le quart des Stampeders, Vernon Adams Jr., vient hanter son ancienne équipe en réussissant une course de 21 verges qui le séparait de la zone des buts.
Avec ce touché, les Stampeders reviennent dans le coup et retournent au vestiaire avec un déficit réduit à seulement quatre verges.
Après 30 minutes de jeu au Stade Percival-Molson, la marque est de 18-14 en faveur des Alouettes.
Troisième quart
Shea Patterson réussit non pas une, mais bien deux autres faufilades du corps au cours de ce troisième quart.
La première, à 8:45, et la seconde, à 7:13, sont toutes deux le fruit d'une course d'une verge.
En inscrivant trois touchés par la course, Shea Patterson est le premier joueur des Alouettes à réaliser cet exploit depuis Dominique Davis en 2022.
Les Stampeders réussissent un botté de 33 verges dans les dernières minutes du quart.
L'équipe hôte conclue tout de même ce quart avec une avance très confortable de quinze points.
Quatrième quart
Les Stampeders de Calgary tentent un retour dans le match, en vain, avec un botté de trois points à 10:20.
La défensive des Alouettes demeure toutefois intraitable face à leurs adversaires, qui ne parviennent pas à récolter plus de 20 points.
José Maltos Diaz réussit deux autres bottés de précision au cours du dernier quart, portant la marque des Alouettes à 38.
La troupe de Jason Maas l’emporte donc 38 à 20, consolidant ainsi son deuxième rang dans l’Est et sa place en séries de fin de saison.
