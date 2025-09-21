À l'aube d'une assemblée de l'ONU

Mark Carney a reconnu l'État de Palestine, dimanche, dans une déclaration officielle à l'aube d’une assemblée générale de l’Organisation des Nations unies à New York.

«Le Canada reconnaît l’État de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d’un avenir pacifique pour l’État de Palestine et l’État d’Israël», a déclaré le premier ministre canadien sur son compte X.

Une déclaration plus complète a également été publiée sur le site internet du bureau du premier ministre. «Pendant plusieurs décennies, le Canada a cru à cet objectif en s’attendant à ce qu’il y ait éventuellement un règlement négocié. Malheureusement, cette possibilité a peu à peu été compromise, jusqu’à devenir presque inenvisageable.», peut-on notamment y lire.

L'aménagement accéléré de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et la montée simultanée de la violence des colons envers les Palestiniens sont parmi les raisons cités dans la déclaration pour justifier cet appui canadien à un État palestinien.

Le Royanume uni a également aussi reconnu l'État de la Palestine. L'Australie et d'autres pays pourraient aussi emboiter le pas.