Avant la première rencontre hors concours

Les joueurs du Canadien de Montréal ont offert à quelques centaines d'amateurs un dernier match intraéquipe avant leur toute première rencontre hors concours à leur centre d'entraînement de Brossard.

Retrouvez ici les informations de Martin McGuire, descripteurs des matchs canadiens de Montréal pour Cogeco, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec les joueurs de l'équipe.

Ce fut une première occasion pour Kirby Dach de rejoindre ses deux futurs ailiers ; Patrick Laine et Ivan Demidov. Les deux joueurs, sur un tir de pénalité, ont d'ailleurs marqué un gain de l'équipe Laine 2-1 face à l'équipe Evans-Newhook.

De son côté, le défenseur Arber Xhekaj attire l'attention de son entraîneur depuis le début des séances de jeu simulé au camp. Martin St Louis a noté une amélioration dans son jeu de pieds et dans ses prises de décisions en défense. Le robuste défenseur tente d'assurer son poste sur un 3e duo en compagnie d'Alex Carrier . Jayden Struble Struble se bat aussi pour obtenir cette place régulière.

Écoutez l'entretien qu'a mené Martin McGuire, descripteur des matchs du Canadien de Montréal pour Cogeco, avec l'entraîneur Martin St Louis.