Hockey
Avant la première rencontre hors concours

Un dernier match intra-équipe au camp d'entraînement du CH

par 98.5 | Modifié le 20 septembre 2025 à 14:12

Arber Xhekaj du Canadien de Montréal / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Les joueurs du Canadien de Montréal ont offert à quelques centaines d'amateurs un dernier match intraéquipe avant leur toute première rencontre hors concours à leur centre d'entraînement de Brossard.

Retrouvez ici les informations de Martin McGuire, descripteurs des matchs canadiens de Montréal pour Cogeco, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec les joueurs de l'équipe.

Ce fut une première occasion pour Kirby Dach de rejoindre ses deux futurs ailiers ; Patrick Laine et Ivan Demidov. Les deux joueurs, sur un tir de pénalité, ont d'ailleurs marqué un gain de l'équipe Laine 2-1 face à l'équipe Evans-Newhook.

De son côté, le défenseur Arber Xhekaj attire l'attention de son entraîneur depuis le début des séances de jeu simulé au camp. Martin St Louis a noté une amélioration dans son jeu de pieds et dans ses prises de décisions en défense. Le robuste défenseur tente d'assurer son poste sur un 3e duo en compagnie d'Alex Carrier . Jayden Struble Struble se bat aussi pour obtenir cette place régulière.

D'autre part, Alex Newhook, qui forme à ce camp un trio assez efficace jusqu'ici en compagnie de Zachary Bolduc et Owen Beck, se présente comme le remplaçant de Christian Dvorak sur le désavantage numérique.

Le principal intéressé se dit prêt à relever ce défi cette saison et considère ce rôle avec beaucoup de sérieux, spécialement dans une équipe en voie de bien performer, selon lui. Newhook a œuvré en désavantage brièvement avec le Colorado, mais très peu avec le Canadien.

Jake Evans, qui aura un partenaire différent en désavantage étant donné le départ d'Armia à Los Angeles, estime que Newhook possède les atouts nécessaires pour faire bonne figure au sein de ce département.

