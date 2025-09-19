Les Alouettes s’apprêtent à disputer un match déterminant face aux Argonauts de Toronto, ce soir à 19 h, au stade Percival-Molson.

Fort d’une série victorieuse de trois matchs, les Argonauts talonnent les Alouettes pour le deuxième rang dans l’Est.

Une victoire ce soir pourrait donner un peu d’air à la troupe de Jason Maas avant d’aborder le dernier droit de la saison.

Pour y parvenir, Maas pourra compter sur un alignement similaire à celui présenté à Regina samedi dernier.

McLeod Bethel-Thompson sera de nouveau le quart partant, lui qui avait offert une excellente performance lors du dernier match.

Le joueur de ligne défensive Shawn Oakman, laissé de côté contre les Roughiders, retrouve sa place, mais l’ailier défensif Shawn Lemon ratera un deuxième match consécutif.

Enfin, Don Callis remplacera le demi défensif Ciante Evans, incommodé par une blessure à la hanche.

Écoutez l’avant-match Alouettes–Argonauts dès 18 h 30 sur l’une des plateformes du réseau Cogeco Média.