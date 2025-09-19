 Aller au contenu
Football
LCF

Les Alouettes défendront leur deuxième rang contre Toronto

par 98.5

Les Alouettes défendront leur deuxième rang contre Toronto
Le receveur des Alouettes de Montréal Tyson Philpot (6) célèbre avec son coéquipier Austin Mack (81) après avoir marqué un touché contre les Roughriders de la Saskatchewan en première demie d’un match de la LCF disputé à Regina, le samedi 13 septembre 2025. / Heywood Yu/La Presse Canadienne

Les Alouettes s’apprêtent à disputer un match déterminant face aux Argonauts de Toronto, ce soir à 19 h, au stade Percival-Molson.

Fort d’une série victorieuse de trois matchs, les Argonauts talonnent les Alouettes pour le deuxième rang dans l’Est.

Une victoire ce soir pourrait donner un peu d’air à la troupe de Jason Maas avant d’aborder le dernier droit de la saison.

Pour y parvenir, Maas pourra compter sur un alignement similaire à celui présenté à Regina samedi dernier.

McLeod Bethel-Thompson sera de nouveau le quart partant, lui qui avait offert une excellente performance lors du dernier match.

Le joueur de ligne défensive Shawn Oakman, laissé de côté contre les Roughiders, retrouve sa place, mais l’ailier défensif Shawn Lemon ratera un deuxième match consécutif.

Enfin, Don Callis remplacera le demi défensif Ciante Evans, incommodé par une blessure à la hanche.

Écoutez l’avant-match Alouettes–Argonauts dès 18 h 30 sur l’une des plateformes du réseau Cogeco Média.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
Les amateurs de sports
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
0:00
7:45
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
Les amateurs de sports
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
0:00
7:26
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30