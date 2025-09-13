Montréal 48 - Saskatchewan 31

McLeod Bethel-Thompson était le quart-arrière partant pour ce duel. Les attentes étaient modestes pour le deuxième quart dans la hiérarchie de Jason Maas, lui qui avait conduit les Alouettes à une seule victoire en cinq rencontres.

Rappelons que la troupe de Maas avait dû s’en remettre à son quatrième, puis même à son cinquième quart lors du match précédent, face aux Tiger-Cats d’Hamilton.

Bethel-Thompson a rappelé aux partisans pourquoi les Alouettes l’avaient acquis auprès des Elks d’Edmonton en décembre dernier.

Le quart-arrière a joué samedi soir son premier match de plus de 300 verges dans la LCF.

Ses partenaires offensifs ont récolté les fruits de sa performance. Tyson Philpot a terminé la soirée avec deux touchés et plus de 200 verges, devenant le premier receveur à atteindre ce seuil en une soirée depuis J. Copeland en 2003.

Philpot a également connu la deuxième meilleure performance de l’histoire des Alouettes. En 1956, Hap Patterson avait fait mieux en accumulant 338 verges, ce qui reste le record de la ligue.

Shea Patterson a réussi deux faufilades, et Donald Ventrelli, joueur de ligne, est devenu le premier joueur de ligne offensive à inscrire un touché pour les Alouettes depuis Kristian Matte en 2018.

Consultez le compte-rendu du match et écoutez les analyses de Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge.

Déroulement de la rencontre