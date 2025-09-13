 Aller au contenu
Football
Montréal 48 - Saskatchewan 31

Les Alouettes s'imposent face aux puissants Roughriders

par 98.5 | Modifié le 13 septembre 2025 à 22:45

Le receveur des Alouettes de Montréal, Tyson Philpot (6), célèbre avec son coéquipier Austin Mack (81) après avoir inscrit un touché contre les Roughriders de la Saskatchewan lors de la première demie, samedi 13 septembre 2025, à Regina. / Heywood Yu/La Presse Canadienne

Les Alouettes mettent fin à une série de cinq défaites, leur pire séquence depuis 2018, en battant les puissants Roughriders à Regina, samedi, au terme d’un festival offensif qui s’est conclu par la marque de 48 à 31.

Écoutez les analyses de Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge sur le match opposant les Alouettes aux Roughriders, samedi dernier.

À écouter

«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
0:00
44:58

McLeod Bethel-Thompson était le quart-arrière partant pour ce duel. Les attentes étaient modestes pour le deuxième quart dans la hiérarchie de Jason Maas, lui qui avait conduit les Alouettes à une seule victoire en cinq rencontres. 

Rappelons que la troupe de Maas avait dû s’en remettre à son quatrième, puis même à son cinquième quart lors du match précédent, face aux Tiger-Cats d’Hamilton.

Bethel-Thompson a rappelé aux partisans pourquoi les Alouettes l’avaient acquis auprès des Elks d’Edmonton en décembre dernier.

Le quart-arrière a joué samedi soir son premier match de plus de 300 verges dans la LCF.

Ses partenaires offensifs ont récolté les fruits de sa performance. Tyson Philpot a terminé la soirée avec deux touchés et plus de 200 verges, devenant le premier receveur à atteindre ce seuil en une soirée depuis J. Copeland en 2003.

Philpot a également connu la deuxième meilleure performance de l’histoire des Alouettes. En 1956, Hap Patterson avait fait mieux en accumulant 338 verges, ce qui reste le record de la ligue.

Shea Patterson a réussi deux faufilades, et Donald Ventrelli, joueur de ligne, est devenu le premier joueur de ligne offensive à inscrire un touché pour les Alouettes depuis Kristian Matte en 2018.

Consultez le compte-rendu du match et écoutez les analyses de Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge.

Déroulement de la rencontre

Premier quart

Les Alouettes sont les premiers à s’inscrire au pointage grâce à un placement de 52 verges réussi par José Maltos Diaz.

Les Roughriders répliquent rapidement avec un botté de précision, mais les Alouettes ne se laissent pas intimider.

McLeod Bethel-Thompson complète une passe de 35 verges à Tyson Philpot, qui s’élance sur 24 verges supplémentaires avant de franchir la zone des buts.

Les Alouettes reprennent ainsi l’avance 10 à 3 grâce au quatrième touché de la saison de Philpot.

Un peu plus tard dans ce premier quart, le botteur des Alouettes tente un placement de 54 verges, mais le ballon heurte le poteau. Maltos Diaz rate ainsi son premier botté de plus de 50 verges cette saison.

Deuxième quart

Tôt dans ce deuxième quart, les Alouettes parviennent à faire taire l’une des foules les plus bruyantes du circuit canadien en accentuant leur avance sur les Roughriders.

Shea Patterson réussit une faufilade près de la zone des buts, permettant aux Alouettes de prendre les devants 17-3.

L’énergie de la foule renaît quelques instants plus tard, alors que Trevor Harris réussit une passe à KeeSean Johnson à 18 verges de la zone des buts.

Johnson profite d’une bévue défensive des Alouettes pour se faufiler et inscrire son troisième touché de la rencontre.

Le quart-arrière des Roughriders a réussi, sur cette séquence, sa 200ᵉ passe de touché en carrière.

Après avoir raté son deuxième botté de la rencontre plus tôt au deuxième quart, Maltos Dias renoue avec ses bonnes habitudes.

Le botteur a ajouté trois points à la fiche des Alouettes grâce à un coup de pied réussi depuis la ligne de 47 verges.

À 25 secondes de la fin du quart, Tyson Philpot inscrit son deuxième touché de la rencontre en captant une passe de 18 verges de McLeod Bethel-Thompson dans la zone des buts.

Après 30 minutes de jeu, les Alouettes regagnent le vestiaire avec une avance confortable de 28 à 10.

Mi-temps

À écouter

«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
0:00
6:00

Troisième quart

À un peu moins de huit minutes de la fin du quart, les Alouettes accentuent leur avance de trois points.

Avec un peu moins de trois minutes à jouer, les Roughriders reviennent dans la partie. Tommy Stevens réussit une faufilade du quart, réduisant l’écart avec les Alouettes à deux touchés (14 verges).

Quatrième quart

McLeod Bethel-Thompson et Tyson Philpot placent les Alouettes dans une position très avantageuse, en avançant le ballon de 77 verges au début du dernier quart.

Shea Patterson réussit une deuxième faufilade, permettant aux Alouettes de prendre les devants 38 à 17.

Mais les Roughriders n’ont pas dit leur dernier mot ! Après un essai infructueux, A. J. Ouellette réussit une faufilade du quart, inscrivant son sixième touché de la saison.

Avec un peu plus de quatre minutes à jouer, McLeod Bethel-Thompson rejoint Tyler Snead dans la zone des buts. Le ballon lui glisse des mains, mais qu’à cela ne tienne : le joueur de ligne Donald Ventrelli sécurise le ballon.

Ventrelli devient ainsi le premier joueur de ligne offensive à inscrire un touché pour les Alouettes depuis Kristian Matte en 2018.

Mais encore une fois, la meilleure équipe de la LCF n’a pas dit son dernier mot.

Jake Meier lance une passe de 15 verges à Dohnte Meyers, qui parcourt ensuite les 32 verges restantes jusqu’à la zone des buts.

José Maltos Dias ajoute trois points à la fiche des Alouettes, et le festival offensif qui s’est déroulé à Regina samedi soir s’est conclu par la marque de 48 à 31.

Les Alouettes seront de retour à l’action vendredi prochain à Toronto, face aux Argonauts.

