Propos envers le présumé tueur de Charlie Kirk

Le réseau de télévision américain ABC, propriété du géant Disney, a annoncé mercredi soir qu'il retirait des ondes le talk-show de fin de soirée de l'animateur Jimmy Kimmel.

Le réseau reproche à son animateur vedette des propos qu'il a tenus lors de l'émission de lundi soir sur le tueur présumé du militant conservateur Charlie Kirk.

Kimmel avait alors déclaré que les gens derrière le mouvement MAGA, tentaient désespérément de présenter le jeune qui aurait assassiné Kirk comme n'étant pas l'un des leurs et qu'ils faisaient tout pour tenter d'en tirer des avantages politiques.

Le président de la Commission fédérale des Communications Brendan Carr a réagi en déclarant qu'il s'agissait de la conduite la plus insensée qui soit, suggérant que cela pourrait valoir à ABC la perte de sa licence de diffusion, ce qui aurait forcé Disney à suspendre son animateur vedette.

Après le non renouvellement du contrat de l'animateur Steven Colbert par CBS, Donald Trump avait affirmé que Jimmy Kimmel pourrait bien être le prochain.