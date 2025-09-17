 Aller au contenu
Politique internationale
Propos envers le présumé tueur de Charlie Kirk

L'émission de Jimmy Kimmel suspendue par ABC

par 98.5 | Modifié le 17 septembre 2025 à 20:57

L'émission de Jimmy Kimmel suspendue par ABC
Jimmy Kimmel lors du Gala des Emmys il y a quelques jours. / Richard Shotwell/Invision/AP

Le réseau de télévision américain ABC, propriété du géant Disney, a annoncé mercredi soir qu'il retirait des ondes le talk-show de fin de soirée de l'animateur Jimmy Kimmel.

Le réseau reproche à son animateur vedette des propos qu'il a tenus lors de l'émission de lundi soir sur le tueur présumé du militant conservateur Charlie Kirk.

Kimmel avait alors déclaré que les gens derrière le mouvement MAGA, tentaient désespérément de présenter le jeune qui aurait assassiné Kirk comme n'étant pas l'un des leurs et qu'ils faisaient tout pour tenter d'en tirer des avantages politiques.

Le président de la Commission fédérale des Communications Brendan Carr a réagi en déclarant qu'il s'agissait de la conduite la plus insensée qui soit, suggérant que cela pourrait valoir à ABC la perte de sa licence de diffusion, ce qui aurait forcé Disney à suspendre son animateur vedette.

Après le non renouvellement du contrat de l'animateur Steven Colbert par CBS, Donald Trump avait affirmé que Jimmy Kimmel pourrait bien être le prochain.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Le Québec maintenant
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
0:00
8:23
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
La commission
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
0:00
10:15
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00