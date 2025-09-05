 Aller au contenu
Politique provinciale
Remaniement ministériel imminent

Le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, exclu de la CAQ

par Félix-Antoine Bétil | Modifié le 5 septembre 2025 à 11:41

Le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, exclu de la CAQ
Pierre Dufour (gauche) et François Legault (droite) / La Presse Canadienne

Le premier ministre du Québec, François Legault, a exclu le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, de la Coalition Avenir Québec.

Nous avons beaucoup de travail devant nous pour livrer les changements attendus par les Québécois. L’équipe gouvernementale est et doit rester unie. Comme premier ministre et chef de parti, je prends les décisions qui s’imposent pour maintenir cette cohésion et pour que nous soyons à la hauteur des attentes des Québécois

Communiqué de presse du cabinet du premier ministre du Québec, François Legault

Un peu plus tôt ce matin, le député avait lancé un ultimatum au premier ministre pour qu'il donne un ministère à un élu de l'Abitibi-Témiscamingue, région qui ne compte aucun ministre à l'heure actuelle. Rappelons qu'un remaniement ministériel est prévu la semaine prochaine.

Pierre Dufour avait menacé François Legault de quitter son poste de député pour se présenter à la mairie de Val d'Or. Il est maintenant député indépendant.

La réaction du député d'Abitibi-Est se fait attendre.

Plus de détails viendront...

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
La commission
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
0:00
9:27
Y aura-t-il d'autres démissions prochainement à la CAQ?
Lagacé le matin
Y aura-t-il d'autres démissions prochainement à la CAQ?
0:00
12:43
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00