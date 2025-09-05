Remaniement ministériel imminent

Le premier ministre du Québec, François Legault, a exclu le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, de la Coalition Avenir Québec.
Nous avons beaucoup de travail devant nous pour livrer les changements attendus par les Québécois. L’équipe gouvernementale est et doit rester unie. Comme premier ministre et chef de parti, je prends les décisions qui s’imposent pour maintenir cette cohésion et pour que nous soyons à la hauteur des attentes des Québécois
Un peu plus tôt ce matin, le député avait lancé un ultimatum au premier ministre pour qu'il donne un ministère à un élu de l'Abitibi-Témiscamingue, région qui ne compte aucun ministre à l'heure actuelle. Rappelons qu'un remaniement ministériel est prévu la semaine prochaine.
Pierre Dufour avait menacé François Legault de quitter son poste de député pour se présenter à la mairie de Val d'Or. Il est maintenant député indépendant.
La réaction du député d'Abitibi-Est se fait attendre.
Plus de détails viendront...