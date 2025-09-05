Remaniement ministériel imminent

Un peu plus tôt ce matin, le député avait lancé un ultimatum au premier ministre pour qu'il donne un ministère à un élu de l'Abitibi-Témiscamingue, région qui ne compte aucun ministre à l'heure actuelle. Rappelons qu'un remaniement ministériel est prévu la semaine prochaine.

Pierre Dufour avait menacé François Legault de quitter son poste de député pour se présenter à la mairie de Val d'Or. Il est maintenant député indépendant.

La réaction du député d'Abitibi-Est se fait attendre.