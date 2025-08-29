Le Québec maintenant

Consultez la liste des vins et chansons du Vindredi groovy du 29 août 2025 au Québec maintenant.

Ce vendredi, ce sont les chansons «frissons» qui sont mises de l'avant avec la sommelière Mélanie Frappier et la chorniqueuse culturelle Anaïs Guertin Lacroix.

Liste des vins:

Parés Baltà Cava Brut | Vin mousseux | 750 ml | Espagne, Côte Méditerranéenne | 18,75$ | Parellada 58 %, Maccabeu 25 %, Xarel-lo 17 % | Fruité et vif

Casillero del Diablo Pinot Grigio 2024|Vin blanc | 750 ml | Chili | 14,80$ | Pinot grigio 89 %, Chardonnay 11 % | Fruité et vif

Vignobles Jeanjean Languedoc Cousu Main Devois des Agneaux d'Aumelas 2022|Vin rouge | 750 ml | France, Languedoc-Roussillon | 22,70$ | Syrah 70 %, Grenache 30 % | Fruité et généreux

Brancaia Tre Toscana 2022 | Vin rouge | 750 ml | Italie, Toscane | 26,90$ | Sangiovese 80 %, Cabernet-sauvignon 10 %, Merlot 10 % | Aromatique et charnu

Liste des chansons: