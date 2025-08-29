Le Québec maintenant

Consultez la liste des vins et chansons du Vindredi groovy du 29 août 2025 au Québec maintenant.
Ce vendredi, ce sont les chansons «frissons» qui sont mises de l'avant avec la sommelière Mélanie Frappier et la chorniqueuse culturelle Anaïs Guertin Lacroix.
Liste des vins:
- Parés Baltà Cava Brut | Vin mousseux | 750 ml | Espagne, Côte Méditerranéenne | 18,75$ | Parellada 58 %, Maccabeu 25 %, Xarel-lo 17 % | Fruité et vif
- Casillero del Diablo Pinot Grigio 2024|Vin blanc | 750 ml | Chili | 14,80$ | Pinot grigio 89 %, Chardonnay 11 % | Fruité et vif
- Vignobles Jeanjean Languedoc Cousu Main Devois des Agneaux d'Aumelas 2022|Vin rouge | 750 ml | France, Languedoc-Roussillon | 22,70$ | Syrah 70 %, Grenache 30 % | Fruité et généreux
- Brancaia Tre Toscana 2022 | Vin rouge | 750 ml | Italie, Toscane | 26,90$ | Sangiovese 80 %, Cabernet-sauvignon 10 %, Merlot 10 % | Aromatique et charnu
Liste des chansons:
- She's Like The Wind de Patrick Swayze et Wendy Fraser
- Sa Jeunesse de Charles Aznavour (Hugo Meunier)
- Les Expos sont là (Philippe Cantin)
- Hymne à l’amour de Céline Dion (Catherine Beauchamp)
- Someone like you d'Adele (Valérie Beaudoin)
- Shallow de Lady Gaga tirée du film A star is born (Evelyne Audet)
- Les Yankees de Richard Desjardins (Biz)
- Souvenir retrouvé de Francine Raymond (Anais Guertin-Lacroix)
- Careless Whisper de Wham (Émilie Dupras et Maude Goyer)
- L'Amérique pleure des Cowboys fringants (Katia Gagnon)
- Love changes everything de Honeymoon suite (Richard Marquis)
- Yellow de Coldplay (Sara Comadima)
- Moi mes souliers de Félix Leclerc (Dimitri Soudas)
- Downtown train de Tom Waits (Michèle Boisvert)