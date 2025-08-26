Scandale SAAQclic

Le premier ministre du Québec, François Legault, devrait témoigner la semaine prochaine devant la commission Gallant.

Il livrera sa version des faits sur le dépassement de coût du projet de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQclic, le mardi 2 septembre prochain, selon ce qui est rapporté notamment par La Presse, Radio-Canada et Le Devoir.

C'est la commission elle-même qui a envoyé une convocation au premier ministre, elle qui a pour mandat d'enquêter sur les causes et circonstances des problèmes de gestion du programme CASA, tels que constatés par la Vérificatrice générale du Québec, en ce qui concerne la planification du projet, l’attribution du contrat, les dépassements de coûts et la mise en service de la nouvelle plateforme SAAQclic.