Politique municipale
La mairesse de Saguenay

Julie Dufour déclarée coupable de manœuvres électorales frauduleuses

par Cogeco Nouvelles avec le 95.7 | Modifié le 20 août 2025 à 13:00

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour / La Presse Canadienne

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour a été déclarée coupable de l'un des trois chefs d'accusation à son endroit, c'est-à-dire celui de manoeuvres électorales frauduleuses.

Le juge Louis Duguay en a fait l'annonce au palais de justice de Chicoutimi ce mercredi matin.

Le Directeur général des élections du Québec reprochait à la mairesse d'avoir tenté de dissuader trois candidats à la mairie de se présenter contre elle lors des élections de novembre 2021, en échange de considérations futures.

Dans le dossier de l'ex-candidat Serge Simard, le juge estime que la version de Julie Dufour n'est ni crédible ni vraisemblable.

Ainsi, le tribunal croit la version de la poursuite, hors de tout doute raisonnable.

La peine minimale de 5000 dollars est réclamée. Selon la loi, la mairesse perdrait aussi le droit de siéger comme élue et d'être candidate pendant cinq ans.

Mme Dufour portera toutefois la cause en appel, comme l'a indiqué son avocat Me Charles Levasseur.

Soulignons que le tribunal a acquitté la mairesse des deux autres chefs d'accusation.

