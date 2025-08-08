Suivez le match en direct

Premier quart

Le premier point de la rencontre est remporté par les Elks grâce à un botté de dégagement de Cody Grace.

Les Alouettes reprennent de l'avance à la sixième minute avec un botté de placement de Jose Maltos.

Travis Theis inscrit le premier touché de la rencontre, une minute avant la fin du premier quart, permettant aux Alouettes de prendre une avance confortable de 10 contre 1 pour les Elks.