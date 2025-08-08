 Aller au contenu
Football
Suivez le match en direct

Alouettes 13 - Elks 4

par 98.5 | Modifié le 8 août 2025 à 20:49

Alouettes 13 - Elks 4
McLeod Bethel-Thompson lors du match contre les Roughriders de la Saskatchewan le 2 août 2025, / Graham Hughes / La presse Canadienne

Les Alouettes de Montréal tenteront d'effacer le mauvais souvenir laissé par leur défaite de 6 à 34 contre les Roughriders de la Saskatchewan la semaine dernière. Ils affrontent ce soir les Elks d'Emonton à domicile au stade Percival Molson.

Premier quart 

Le premier point de la rencontre est remporté par les Elks grâce à un botté de dégagement de Cody Grace.

Les Alouettes reprennent de l'avance à la sixième minute avec un botté de placement de Jose Maltos.

Travis Theis inscrit le premier touché de la rencontre, une minute avant la fin du premier quart, permettant aux Alouettes de prendre une avance confortable de 10 contre 1 pour les Elks. 

