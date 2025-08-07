Championne canadienne

Victoria Mboko aura été jusqu'au bout de son conte de fées.

Classée au 85e rang mondial avant le tournoi, la Canadienne a remporté la finale de l'Omnium Banque Nationale en trois manches, jeudi soir, face à la Japonaise Naomi Osaka.

Mboko s'est imposée en trois manches de 2-6, 6-4 et 6-1. Comme elle l'a fait plusieurs fois durant le tournoi, la Canadienne a peiné lors de la première manche avant de renverser la vapeur.

Au terme du dernier point, Mkobo a mis ses mains sur son visage et elle s'est agenouillée sur le court pendant que des milliers d'amateurs hurlaient de joie.

Mboko a remporté à l'usure un match ou la possession au service a souvent été un désavantage bien plus qu'un avantage. Pas moins de 14 bris de service au terme de ce duel, soit plus de la moitié du nombre de jeux disputés (25).

Victoria Mboko, à 18 ans, devient la troisième Canadienne à remporter le titre national après Faye Urban (1969) et Bianca Andreescu (2019), mais la première à le faire à Montréal.

Elle a battu quatre championnes de Grand Chelem - Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina, Naomi Osaka - dans le même tournoi, chemin faisant vers son triomphe.

Osaka en avant

Après un premier jeu aisé pour Osaka, cette dernière brise Mboko d'entrée de jeu et conserve - cette fois, difficilement - son service à sa deuxième possession: 3-0 pour la Japonaise.

Mboko parvient à remporter un premier jeu à l'aide d'un amorti impeccable et d'un point décisif parfaitement placé dans le coin, mais Osaka réplique avec un jeu à zéro. Après sept jeux, c'est 5-2 pour la Japonaise.

Le deuxième bris met un terme aux espoirs de Mboko dans cette première manche remportée 6-2 par Osaka.