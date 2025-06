Des balados à mettre dans vos valises cet été

Entrevue choc

Dans La nuit où j'ai failli mourir, la journaliste Bénédicte Lebel donne une voix à des survivantes de tentatives de féminicide. À travers les récits poignants de Sabrina, Gabrielle, Anita et Maryse, on plonge au cœur de la violence conjugale et de ses impacts profonds. Ces témoignages visent à sensibiliser et à sauver des vies.

Dans Relève-Toi, Patrick Marsolais explore la résilience avec des personnalités ayant surmonté des épreuves marquantes. Chaque conversation offre des outils concrets et des pistes de réflexion pour transformer les échecs et les difficultés en occasions de croissance et de renaissance personnelle.