Le Tricolore dans le portrait des séries

Un but de Nick Suzuki avec 4:37 à disputer en troisième période a rompu l'égalité et permis aux Canadiens de Montréal de vaincre les Sénateurs 6-3, mardi, dans un match crucial dans la course aux séries éliminatoires.

Le Tricolore (33-27-7, 73 points) a inscrit quatre buts dans les dix dernières minutes du match - deux dans un filet désert - pour infliger aux Sénateurs (36-26-5, 77 points) leur première défaite en sept matchs.

En raison de cette victoire et du revers des Rangers de New York contre les Flames de Calgary, les Canadiens se hissent au huitième et dernier rang de l'Association de l'Est en qualité de deuxième équipe repêchée.

Outre Suzuki (21e), Josh Anderson (11e, 12e), première étoile de la rencontre, a été de tous les combats avec deux buts - un dans un filet désert - lors de cette rencontre robuste au possible.

Christian Dvorak (8e), qui a récolté trois mentions d'aide, Brandon Gallagher (16e), avec deux passes, et Lane Hutson (5e) ont complété la marque. Samuel Montembeault a fait face à 25 rondelles.

Suzuki a atteint le plateau des 70 points cette saison, tandis que le trio formé d'Anderson, de Dvorak et de Gallagher a amassé neuf points.

Drake Batherson (19e), Michael Amadio (10e) et Travis Hamonic (1) ont riposté pour les Sénateurs. Linus Ullmark a vu 33 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens seront à Uniondale, jeudi, pour affronter les Islanders.

Ullmark sans bâton: 1-0 Canadiens

Le match n'est pas vieux de deux minutes lorsque Linus Ullmark repousse un tir de loin de Patrik Laine avec son bâton... qu'il perd. La bâton glisse plus loin que le cercle de mise en jeu alors que le jeu se déplace dans le territoire des Canadiens.

Mais des passes rapides de David Savard et de Brendan Gallagher lancent Christian Dvorak en échappée contre le gardien des Sénateurs qui ne peut rien face à la feinte de l'attaquant du Tricolore sans son bâton, à 2:07.