SOS au gouvernement du Japon

Tarifs américains : l’industrie automobile japonaise demande l’aide du gouvernement

L’industrie automobile japonaise tire la sonnette d’alarme. L’Association des constructeurs automobiles japonais (JAMA) appelle le gouvernement à intervenir pour protéger les fabricants nippons contre les lourdes taxes à l’importation que les États-Unis pourraient imposer dès avril.

Des tarifs qui menacent l’économie japonaise

Le président de la JAMA, Masanori Katayama, qui est également président d’Isuzu, a exprimé ses craintes lors d’une rencontre avec le ministre du Commerce et de l’Industrie, Yoji Muto, à Tokyo. De hauts dirigeants de Toyota, Honda et Nissan étaient également présents.

« Si l’administration Trump applique ces lourdes taxes sur les importations de véhicules et de pièces automobiles en provenance du Japon, du Canada et du Mexique, cela nuira non seulement à notre industrie, mais aussi à l’économie des deux pays. »

– Déclaration de la JAMA

Un impact direct sur Toyota, Honda et Nissan

Les États-Unis restent le premier marché pour Toyota, Honda et Nissan, qui y vendent certains de leurs modèles les plus populaires. Beaucoup de ces véhicules sont produits au Canada et au Mexique, ce qui les rend vulnérables aux nouvelles taxes de 25 % sur les importations automobiles et de 25 % sur l’acier et l’aluminium, prévues dès le 12 mars.

Parmi les constructeurs concernés, Toyota, Honda, Nissan seraient fortement exposés aux tarifs sur l’importation des véhicules. Subaru et Mazda sont également touchés, notamment en raison de leur dépendance aux exportations.

Une industrie qui est incapable de répercuter les coûts

Lors de la réunion — qui s’est tenue à huis clos — les dirigeants des constructeurs ont fait part de leur impossibilité de répercuter ces coûts sur les consommateurs américains. Yoji Muto a confirmé leurs préoccupations, soulignant les conséquences économiques potentielles pour l’industrie automobile japonaise.

Le ministre s’est également entretenu avec la Fédération japonaise du fer et de l’acier, qui craint un effondrement du marché mondial de l’acier si le protectionnisme se propage. Tadashi Imai, président de Nippon Steel, s’inquiète des effets négatifs sur l’industrie sidérurgique japonaise.

Vers une guerre commerciale USA-Japon ?

Alors que l’administration Trump intensifie sa politique protectionniste, le Japon tente de négocier une issue favorable. L’avenir des exportations automobiles nippones aux États-Unis est en jeu, et avec lui, la stabilité économique du secteur.



