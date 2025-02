En cette journée de Saint-Valentin, le Vindredi groovy nous propose des alcools avec la sommelière Mariève Isabel pour Jessica Harnois et des chansons d'amour choisies par toute l'équipe du Québec maintenant.

Vins

Pfaff Cuvée Bacchus Gewurztraminer, France, Alsace (code SAQ 197228, 19,10$).

Parfait pour accompagner les plats épicés (sushis, mets indiens ou thaï).

Château Leret Cahors Réserve 2022, France, Sud-Ouest (code SAQ 918557, 17,10$).

À ce prix, c’est toute une aubaine!

Château Viramière Saint-Émilion Grand Cru 2022, France, Bordeaux (code SAQ 972422, 29,90$).

Un Grand Cru à moins de 30$, est-ce trop beau pour être vrai? Non!

Rosemont Coco, Rhum aromatisé (noix de coco), Canada, Québec (code SAQ 15405941, 35,00$).

Un produit québécois parfait pour ajouter une touche exotique à votre soirée

Musique

Meeker : I Was Made For Loving You - Kiss

Emilie : Fly Me to the Moon - Frank Sinatra

Biz : Jenny - Richard Desjardins

Philippe : Ce soir l’amour est dans tes yeux - Martine St-Clair

Hugo : Harvest Moon - Neil Young

Maude : Die For You - The Weekend

Mariève : At Last - Etta James

Maryse : In your Eyes - Peter Gabriel

Evelyne : Ensemble - Aliocha & Charlotte Cardin

Richard : Can't Fight This Feeling - Reo Speedwagon

Catherine : Slave to Love : Bryan Ferry

Auditeurs : Can't Help Falling in Love - Elvis Presley

Auditeurs : L’Amour existe encore – Céline Dion