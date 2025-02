Trump et Trudeau s'entendent

«Le Canada met en œuvre notre plan frontalier de 1,3 milliard $: on renforce la frontière avec de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel, une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière», a fait savoir le premier ministre.

«En plus, le Canada prend de nouveaux engagements. On va nommer un Tsar responsable de la question du fentanyl, ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes, s’assurer qu’on garde un œil sur la frontière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et lancer, avec les États-Unis, une force de frappe conjointe sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d’argent. J’ai aussi signé une nouvelle directive pour les services de renseignement, axée sur le crime organisé et le fentanyl, qui sera appuyée par un investissement de 200 millions de dollars», a ajouté Justin Trudeau.