Sports
Le hockey des Canadiens

«On se rapproche de ces bonnes équipes là, je suis content pour les gars»

par 98.5

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 1 janvier 2026 22:36

«On se rapproche de ces bonnes équipes là, je suis content pour les gars»
Martin St-Louis / Cogeco Média

Malgré un jeu défensif décousu par moment, Martin St-Louis s’est montré optimiste quant à la progression de son équipe. Il estime que la combativité des joueurs a permis d'aller chercher deux points importants, jeudi soir.

L'entraineur a notamment salué la contribution des quatre trios que l'équipe est parvenu à récolter sa première victoire de 2026.

Les performances de Jakob Dobes, qui a bloqué 20 des 25 tirs des Hurricanes, ont également été soulignées par Martin St-Louis.

Écoutez les échos de vestiaire de Martin St-Louis, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Hurricanes, jeudi, avec Louis-Phillipe Guy et Martin McGuire.

