Le hockey des Canadiens

Malgré un jeu défensif décousu par moment, Martin St-Louis s’est montré optimiste quant à la progression de son équipe. Il estime que la combativité des joueurs a permis d'aller chercher deux points importants, jeudi soir.

L'entraineur a notamment salué la contribution des quatre trios que l'équipe est parvenu à récolter sa première victoire de 2026.

Les performances de Jakob Dobes, qui a bloqué 20 des 25 tirs des Hurricanes, ont également été soulignées par Martin St-Louis.

Écoutez les échos de vestiaire de Martin St-Louis, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Hurricanes, jeudi, avec Louis-Phillipe Guy et Martin McGuire.