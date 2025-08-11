La garde nationale à Washington

Aux États-Unis, la garde nationale sera déployée pour s'attaquer à la criminalité à Washington, selon ce qu'a annoncé Donald Trump lundi matin.

Il a notamment déclaré l'état d'urgence de sécurité publique en affirmant que la situation est hors de contrôle.

Écoutez la correspondante à la Maison-Blanche pour FRANCE 24 et BFM TV, Sonia Dridi, aborder la peur ressentie par ceux qui vivent dans la capitale américaine, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Au moins 800 membres de la Garde nationale seront notamment déployés dans la capitale.

Elle explique que la mesure a suscité des réactions partagées, certains voyant un potentiel effet dissuasif, notamment sur les jeunes, tandis que d'autres, y compris la mairesse de Washington, expriment des réserves quant à l'efficacité de cette approche.