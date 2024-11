Un balado explicitement sur des faits insolites

«Ce qui est le fun c'est qu'on est deux beaux nonos un peu candides. Puis on s'émerveille et on se prend tellement au sérieux dans nos découvertes alors qu’ultimement, c'est des découvertes un peu ignorées. On a trouvé le Tim Hortons où la mouche s'est faufilée sur le timbre et on se fait des high five. Et cette adrénaline là, quand on l'a trouvée, je pense qu'elle accote, probablement un journaliste, d'enquête qui trouve quelque chose, On était tellement content, investi.»