Le hockey des Canadiens

Les Canadiens affrontent les Jets de Winnipeg, dimanche, devant près de 33 000 spectateurs regroupés au Princess Auto Stadium à Winnipeg, dans le cadre du traditionnel match extérieur de la Classique Héritage.

Il s’agit de la huitième édition de ce format, qui met en vedette des équipes de la LNH dans un affrontement en plein air. Samedi, les anciens Canadiens ont donné le ton aux festivités en remportant leur duel face aux anciens Jets par la marque de 7 à 4.

Toujours privé de son capitaine et centre de premier trio, Nick Suzuki, Martin St-Louis apporte seulement un changement à sa formation en vu de cet affrontement: Florian Xhekaj prendra la place d'Owen Beck sur la quatrième ligne.

L'entraineur-chef fera confiance à Jacob Fowler devant le filet, alors que les Jets miseront sur le vétéran Stuart Skinner.

Les Jets de Winnipeg possèdent actuellement une fiche de 4-3-3, bon pour le 9e rang dans l'Ouest. Le directeur général de la formation manitobaine, Kevin Cheveldayoff, a réglé un dossier important cette semaine en transigeant son gardien vedette Connor Hellebuyck aux Devils du New Jersey en retour des attaquants Dawson Mercer et Nick Bjugstad, du gardien Nico Daws et du 12e choix au dernier repêchage, Alexander Command. Du lot, seulement Mercer devrait jouer son premier match dans son nouvel uniforme.

Écoutez le match de la Classique Héritage entre les Canadiens et les Jets au Princess Auto Stadium à Winnipeg, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.