Tournée d'adieu d'Alex Ovechkin

Après avoir signé un gain dramatique de 4-3 en tirs de barrage face aux Sabres de Buffalo mardi soir à Montréal, les Canadiens (3-2-1) font un saut sur une glace adverse.

La formation montréalaise affronte les Capitals (3-3-0) mercredi soir à Washington, avec la ferme intention de décrocher une troisième victoire consécutive et de stabiliser un début de campagne en dents de scie.

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Devant le filet, Martin St-Louis confiera le filet à Jakub Dobes. Le gardien tchèque obtiendra un premier départ cette saison face à la formation de la capitale américaine, où il aura la mission de stopper la puissante attaque des Capitals.

La tâche ne sera toutefois pas de tout repos: l'affrontement s'inscrit également dans le cadre de la tournée d'adieu du légendaire Alex Ovechkin, face à une équipe reconnue comme l'une des plus imposantes et physiques de toute la Ligue nationale de hockey.

Mystère autour de Mike Matheson

En marge de la rencontre, le dossier de la santé du défenseur québécois Mike Matheson retient l'attention. Lors de la disponibilité média d'avant-match, l'organisation du CH a maintenu un mystère complet concernant l'état de santé du numéro 8, refusant d'émettre des précisions sur la nature exacte ou la gravité de sa blessure au bas du corps.

Afin de pallier toute éventualité sur la ligne bleue, la direction du Tricolore a rappelé d'urgence le jeune défenseur David Reinbacher du club-école à titre de mesure préventive. L'équipe a cependant confirmé que le jeune espoir ne prendra pas part à la rencontre de mercredi soir.