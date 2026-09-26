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Québec 2026

Jour 31 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par 98.5 | Modifié le 26 septembre 2026 à 17:59

Jour 31 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / PC montage / Jacques Boissinot

Le 31ᵉ jour de la campagne électorale a eu comme trame de fond les allégations d'ingérence étrangère et le dossier de l'immigration.

Les détails avec Zachariel Cossette-LeBlanc

À écouter

Résumé du jour 31

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