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Familles et garderies

Baisse de la natalité: des propositions controversées

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 21 septembre 2026 à 12:25

Baisse de la natalité: des propositions controversées
Mesures natalistes: les incitatifs financiers sont-ils efficaces? / Adobe Stock

En période électorale, la relance de la natalité et la gestion des services de garde s'imposent au cœur des débats politiques québécois.

Devant le manque criant de places en garderie et au coût de la vie qui appauvrit les jeunes parents, les partis proposent diverses mesures incitatives, allant de chèques directs à la bonification de l'allocation familiale pour les familles nombreuses.

À écouter

Mesures pour la natalité: les chèques aux parents fonctionnent-ils?

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
6:48

Toutefois, la recherche scientifique nuance l'impact de ces aides financières directes: si elles provoquent parfois une hausse temporaire des naissances, elles peinent à soutenir le taux de fécondité à long terme. 

À écouter

Bonification de l’allocation familiale: une mesure rétrograde?

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
0:00
8:30

En parallèle, l'efficience du modèle actuel des CPE suscite de vives discussions quant à ses coûts administratifs face aux garderies privées subventionnées. Pour assurer un soutien durable aux familles, le Québec devra concilier incitatifs financiers, accessibilité aux services de garde et gestion rigoureuse des ressources publiques.

À écouter

Et si le modèle des garderies privées subventionnées était mieux?

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
0:00
10:09

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