Familles et garderies

En période électorale, la relance de la natalité et la gestion des services de garde s'imposent au cœur des débats politiques québécois.

Devant le manque criant de places en garderie et au coût de la vie qui appauvrit les jeunes parents, les partis proposent diverses mesures incitatives, allant de chèques directs à la bonification de l'allocation familiale pour les familles nombreuses.